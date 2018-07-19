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今日 18:47 即巿股評 港股直擊

【帶眼識股】貴到上宇宙的潛在北水新貴

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承接周二文章，續整理一些8月10日恒指公司公布季檢的潛在「港股通」北水新貴，當中有一隻令人語塞的股份。

此股為本欄去年10月17日文章提及的奇股：中國投資基金(00612)。主席兼主要股東隋廣義除了本人是新聞人物，亦「自創」一套「禪易投資法」。

此股去年10月17日收報3.75元，之後繼續其神奇走勢，今日一度高見13.74元創新高，收市跌2.8%，報11.86元。

進入「深股通」的最低要求是進入恒指綜合小型股指數，其要求是12個月平均月底市值達50億元以上。以中國投資基金已發行12.18億股計算，12個月平均月底股價為4.1元以上便合符要求，而股價去年10月或以來一直處此價之上，今日收市報11.86元，市值更超過144億元。

中國投資基金為21章公司，此類以炒股為主要業務的股份亦有進入「港股通」的先例，就是本地老牌金融公司東英金融(01140)。

不過，東英金融6月底每股資產淨值1.87元，以今日收市價2.99元計市賬率1.6倍。而中國投資基金6月底每股資產淨值僅8仙，以今日收市價11.86元計市賬率148.25倍。

再以另一背景較穩陣的21章公司招商局中國基金(00133)比較，6月底每股資產淨值33.05元，以今日收市價10.94元計市賬率僅0.33倍。

中國投資基金貴到上宇宙，北水非萬能，也不是低能。

陳鎮強
信報投資研究部
[email protected]

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