港股直擊 即巿股評

人民幣午後急插，恐慌情緒再度擴大，中港股市應聲轉跌，內地滬深兩市分別跌0.53%及0.51%，港股高開低收，全日挫106點，再創今年收市低位，成交依舊不足八百億元。

不過，大市跌至兩萬八邊緣又有資金開始撈貨，全日北水淨掃6.61億元(人民幣‧下同)，遠高過上日只得7920萬元淨買入。

折讓9%配股的復星醫藥(02196)，反錄6.21億元北水淨買入。北水終於回流內銀股，四大行之一的工行(01398)，全日錄2.19億元資金掃入，而復藥與工行為買得最多的北水個股首兩位。

水泥股獲北水追捧，龍頭海螺水泥(00914)獲掃入7307萬元，中國建材(03323)亦有北水吸納，全日淨買5680萬元。

受北京調整新能源汽車推廣應用補助政策，北水拋售汽車股，吉利(00175)及長汽(02333)分別錄2.13億和6545萬元淨資金流走，吉利更是北水沽得最狠的個股。

騰訊(00700)旗下微信支付計劃打入美國市場，但北水仍沽騰訊，全日淨走9931萬元。預期上半年淨利潤增八成的新華保險(01336)，北水趁連彈三日逃生，全日錄9924萬元北水流走。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 復星醫藥、融創(01918)、石藥(01093)、工行、騰訊、華能(00902)、吉利、長汽、新華保險及舜宇(02382)。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 融創、復星醫藥、中興(00763)、吉利、騰訊、民眾金融(00279)、華能、南航(01055)、中建材及海螺水泥。

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