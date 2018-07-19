港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數個別發展，當中金融股推動道指5連升。港股又再呈先高後低走勢，大市逾六成股份下跌，成交額續不足800億元。

恒指今早高開133點，開市後反覆升212點，見28329點全日高，仍乏力重上10天線(約28402點)，之後回軟，上午曾倒跌50點見半日低，中午升6點。恒指午後跌穿上午低位，尾段曾挫119點，一度失兩萬八，低見27998點全日低。恒指收報28010點，跌106點或0.4%，創去年9月底以來、逾9個月收市低；連跌3日累挫528點或1.9%。大市今日下跌股份比例為61%，上升股份比例為39%。

國企指數收報10523點，跌55點或0.5%。國指連跌5日累挫229點或2.1%。

大市成交額774.19億元，較上日增加11.95億元。

A股偏軟，滬指跌0.53%，連跌五日；深成指跌0.51%。兩市成交額3109億元人民幣。人民幣滙價續受壓，離岸人民幣兌美元(CNH)跌穿6.79關，暫低見6.7988，逼近6.8關。

即月期指收市跌41點或0.15%，報28039點，高水28點。

歐洲三大指數最新個別走；美國道指期貨最新跌26點，報23135。

藍籌股方面，富瑞降騰訊(00700)目標至497元，股價跌0.6%；工行(01398)跌1.1%；建行(00939)跌1.2%；中行(03988)跌0.6%。另外，吉利(00175)以近32億人民幣收購母企3家車廠，股價挫3.7%。相反，滙控(00005)升0.8%；中移動(00941)升0.3%；萬洲(00288)升1%；金沙中國(01928)升0.5%。

焦點板塊

內需消費股：食物及飲品股跑輸，蒙牛(02319)跌3.6%；旺旺(00151)跌3.8%，為表現最差藍籌；華潤啤酒(00291)跌2%；康師傅(00322)和統一(00220)跌約2.1%；頤海國際(01579)急吐7.6%；奶粉股澳優乳業(01717)跌2.7%。經營內地連鎖火鍋店的呷哺呷哺(00520)則逆市升2.3%。另外，安踏(02020)跌2.9%；李寧(02331)挫3.4%；浩沙國際(02200)挫13%；千百度(01028)挫10.6%，報1.52元創逾6年半低；普拉達(01913)跌2.1%；利豐(00494)跌3.3%；利郎(01234)跌4.1%。

內險股：新華保險(01336)發盈喜，預期半年股東應佔淨利潤，以及扣除非經常性損益後淨利潤，按年均增加約80%，股價漲4.1%。其他內險股個別走，平保(02318)升5仙；國壽(02628)升1%；太平(00966)無起跌；人保(01339)跌0.6%；太保(02601)跌0.5%；財險(02328)跌0.6%。

科技股：手機股受壓，瑞聲(02018)跌1.6%；舜宇(02382)跌2.1%；熱炒半新股小米(01810)曾挫8%，收市挫6.7%；中興(00763)跌1.7%；丘鈦(01478)跌2.6%；信利(00732)挫5.1%。昂納科技(00877)曾升半成，收市僅升0.4%，集團發盈喜，料中期淨利按年上升超過50%。科網股方面，金蝶(00268)跌1.6%；金山軟件(03888)跌2.1%；閱文(00772)跌2.5%；易鑫(02858)跌2.6%；中軟國際(00354)跌2.4%。

焦點股份

復星醫藥(02196)：今早最低見過38.55元，插8.2%，收市挫7%，成交金額13.98億元。復藥宣布，按每股38.2元，配售6800萬股H股，集資25.98億元。配股價較昨日收市價42元折讓約9.05%，所得淨額約25.78億元，擬用於償還計息債務及補充營運資金等。

維達(03331)：股價今早曾炒高10.6%，收市升7.2%，成交金額2210萬元。集團中期純利4.17億元，按年增長30.14%，每股派中期息0.06元。

六福集團(00590)：今早曾挫4.7%，收市跌4.4%。六福昨日收市後公布，截至6月底止首財季，集團整體同店銷售增長22%。花旗和野村最新維持正面看法。

新股：山東高速公路營運商齊魯高速(01576)收報2.3元，較招股價2.5元低8%，成交額2310萬元，不計手續費，每手蝕200元。蠟燭產品製造及銷售商凱富善(08512)收報0.55元，遠高於招股價0.295元的86.44%，不計手續費，每手賺2550元。

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