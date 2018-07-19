港股全日沽空金額103.18億元，另有約1276.0萬元人民幣沽空， 大市沽空比率13.33%，較上日上升約1.33個百分點。
復星醫藥(02196)折讓9%配股籌近26億，全日沽空金額居首，金額7.67億元，沽空比率54.9%。
騰訊控股(00700)排第二，沽空金額6.61億元，沽空比率16.7%。
第三位是中國平安(02318)，沽空金額6.46億元，沽空比率20.2%。
第四位是建設銀行(00939)，沽空金額4.46億元，沽空比率22.7%。
港股全日沽空金額103.18億元，另有約1276.0萬元人民幣沽空， 大市沽空比率13.33%，較上日上升約1.33個百分點。
復星醫藥(02196)折讓9%配股籌近26億，全日沽空金額居首，金額7.67億元，沽空比率54.9%。
騰訊控股(00700)排第二，沽空金額6.61億元，沽空比率16.7%。
第三位是中國平安(02318)，沽空金額6.46億元，沽空比率20.2%。
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