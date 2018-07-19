港股直擊 即巿股評

摩根大通 中教控股(00839)

評級：增持(首次給予)

目標價：18元(較前收市價14.5元有24.1%潛在升幅)

摩根大通發表報告，首次給予中教「增持」評級，目標價18元。

摩通認為，中教是內地領先的民營高等及職業教育集團，去年12月15日上市以來，股價已累飆1.25倍，跑贏大市。

該行相信中教未來兩至三年將有穩健增長，預期亦會有新收購帶來額外增長動力，集團將得益品牌、銷售、規模效應和併購，但有競爭和監管等風險。

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