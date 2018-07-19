即巿股評 港股直擊

隔晚美股企定定，道指跟標指再升，但納指創咗幾日新高都要抖抖氣，隔晚微跌1點收市。本以為Google母企Alphabet被歐盟違法壟斷法重罰超過億歐元，但股價竟然未有大插，可見美股市底有幾強。至於港股呢，呢幾日都係高開低走，完全跟唔上美股嘅升勢，正正反映港股市底有幾弱。阿Man曾表示港股跟美股相關系數開始減低，對A股走勢卻愈來愈敏感，即使坊間有人認為美股作為全球股市龍頭大佬，港股無論如何都要二仔底死跟。

不過近年港股開始唔多跟美股走，反而一直被A股牽絆住，近日內地股市受貿易戰及人民幣貶值兩大負面因素拖累下跌，而港股亦只跟A股插，不跟美股彈。香港多日都係高開低走，走要級級落貼住地板行落地窂，估計二萬八呢個心理關口唔頂得幾耐。27800點前低位失守，當然直指27600點牛證街貨重貨區，再殺唔殺深啲落到二萬七，阿Man都係得個估字。

人家美股嘅科技股仍保持強勢，納指屢創新高，但港股呢邊嘅科技股則甩甩漏漏，單係睇隻龍頭騰訊(00700)幾咁弱，已知科技股喺港股呢邊已失寵。美國科技股日日創新高，亞馬遜大老闆已榮登全球首富寶座，但近來無論係科網股，手機股，半導體股喺港股呢邊，全部無運行，只有死貓彈同大插兩種走勢，阿Man都無眼睇。

其他重磅股個別發展，早兩日熱炒嘅內需食品股今手下跌，濠賭股則反彈，擺到明市場係塘水滾塘魚，錢得一注炒，沽一瓣買一瓣，缸水情況未有改善。新華保險(01336)發盈喜，半日股價升6%，其他內險股把握機會沖喜一下，內險股普遍上升。不過內銀股繼續唔精神，尋底之旅尚有一段路程，睇嚟之前個低位唔係乜嘢支持，三兩下篤得穿。小米(01810)行使超額配股權，涉資約55.58億元，完成埋呢個任務，暫時無乜必要再托高股價，反正已一嚐到達招股價定價上限22元嘅滋味，睇嚟小米可能喺19元至22元之間上落。

小米幾時可鑊納內港股通係靠估，而平安好醫生(01833)跟碧桂園服務(06098)亦夠晒資格，難怪成為港股通新貴熱門，不過兩股噚日急炒之後，今日即見回吐，幸而阿Man向來唔主張衝動高追。其實呢啲市況，又豈能衝動高追，未有買入上升股份，頂多係失去賺錢機會，但衝動買錯股，下場當然係輸錢，目前呢啲市況少做少錯，怕忍唔住手掃貨，索性熄機唔睇，一年一度書展盛事已開幕，開卷有益，不如逛書展買書，好過亂入市場輸!

P.S. 面對如此沉悶嘅股市，阿Man又忍唔住要放假出外走走，明日《盤房來料》暫停一日。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)