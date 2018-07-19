港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數個別走，金融股帶動道指連升第5日。港股今早一度升逾200點，但仍受制十天線，再出現先高後低走勢。

恒指今早高開133點，開市後反覆升212點，見28329點半日高，仍乏力重上10天線(約28402點)，之後回軟，曾倒跌50點，見28066點半日低。恒指中午收報28123點，升6點，大市成交額417.41億元。

國企指數報10599點，升21點或0.2%。

A股偏軟，滬指跌0.54%；深成指跌0.62%。

藍籌股方面，滙控(00005)升0.8%；中移動(00941)升0.5%；萬洲(00288)升2.9%；金沙中國(01928)升1.6%。相反，富瑞降騰訊(00700)目標至497元，股價半日跌0.4%；工行(01398)跌0.9%；建行(00939)跌0.3%；蒙牛(02319)跌2.3%；旺旺(00151)跌2.6%；吉利(00175) 32億人民幣收購母企3家車廠，半日跌2.2%。

焦點板塊

內險股：新華保險(01336)發盈喜，預期半年股東應佔淨利潤，以及扣除非經常性損益後淨利潤，按年均增加約80%，股價半日漲6%。其他內險股亦跑出，平保(02318)升1%；國壽(02628)升2.4%；人保(01339)升1.5%；太平(00966)升1%；太保(02601)升0.8%；財險(02318)升0.5%。

手機股：今早受壓，瑞聲(02018)跌0.5%；舜宇(02382)跌2.8%；熱炒半新股小米(01810)曾挫8%，半日挫6%；中興(00763)跌1.3%；丘鈦(01478)跌2%。相反，昂納科技(00877)曾升5.06%，半日升3.4%，集團發盈喜，料中期淨利按年上升超過50%。

焦點股份

復星醫藥(02196)：今早最低見過38.55元，瀉8.2%，半日挫6.3%，成交金額10億元。復藥宣布，按每股38.2元，配售6800萬股H股，集資25.98億元。配股價較昨日收市價42元折讓約9.05%，所得淨額約25.78億元，擬用於償還計息債務、補充營運資金、及為本地或海外的潛在合併及收購提供資金。

維達(03331)：股價今早一度高見14.2元，炒高10.6%，半日升7.2%，成交金額1290萬元。集團中期純利4.17億元，按年增長30.14%，每股漲中期息0.06元。

六福集團(00590)：今早曾挫4.7%，半日跌4.2%。六福昨日收市後公布，截至6月底止首財季，集團整體同店銷售增長22%。花旗和野村最新維持正面看法。

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