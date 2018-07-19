即巿股評 港股直擊

今朝起身睇大台新聞台，第一條讀緊嘅新聞就係話金管局同銀行開放API，俾第三方可以有一個渠道一次過睇晒咁多間銀行同金管局嘅資訊/data，我第一件事唔係諗要放咩入自己隻app度，而係諗：咁啲做比較banking product嘅website死得啦，佢哋呢啲data將會一街都係，有何unique？

Anyway，呢啲都只係講緊未來六個月嘅事，更何況公司嘅production schedule一早定好晒，今年輪都唔輪到我，繼續睇市好過。(係有schedule嘅話，親愛嘅PM Patrick就會話我知架)

噚日喺《下半part》揀咗恒指熊(60737)同恒指Put(21836)出嚟，兼按一貫策略，吼恒指5分鐘圖見超買先至小注落場。 等到3點半先至喺恒指5分鐘圖見SlowSTC(14,3)由超賣變超賣，不過呢啲時間落場就預咗過夜。

今朝9點20分做完U盤見恒指升134點，開市報28251點，(60737)同(21836)就梗係無咁截啦，但依家10點6分，恒指升幅收窄至86點，做緊28203點，(60737)同(21836)輪/證價都慢慢爬返上去。

開恒指牛熊證街貨圖睇，下方最貼價嘅牛證係28000至28099點，呢度有相當於511張期指，數量上係比噚日少224張；而重貨區27800至27899點，呢度嗰1619張期指裡面有93張係噚日增嘅。貼價牛大逃亡，有啲可能收隊，有啲就近牛變遠牛，點都好，呢part重貨同現價(用剛剛mark底嘅28203點計)相差403點，沿途總數有2692張期指，或者個市只係等緊一個借口/機會。

至於上方嘅熊證，最貼價嘅係28400至28499點，呢度有相當於145張期指；重貨區就係29000至29099點呢度，有相當於1135期指，雖然如果由現價開始計向上行到重貨區嘅話，沿路就可以食得到2878期指，比下行嘅2692張仲要多，但同現價比就差成896點，會唔會遠咗啲呢。

(60737)同(21836)買咗嘅可以繼續揸住，直至到恒指5分鐘圖見SlowSTC(14,3)見超賣先；無貨嘅可考慮恒指熊(62852)，行使價29100點，同一收回價之中呢隻嘅槓桿最高，輪嘅話...(21836)仍可取。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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