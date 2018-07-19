港股直擊 即巿股評

港股昨日創出今年以來收市低位，市況繼續淡靜，市場關注人民幣貶值情況，以及觀望中美貿易戰最新進展，短期料恒指仍受制10天線的機會較大。

隔晚美股三大指數個別發展，道指連續五日上升，收升79點或0.32%，報25199點；金融股領漲；摩根士丹利第二季度業績強勁，股價升2.8%；納指微跌不足1點，報7854點；標普500指數收升0.2%，報2815點。

聯儲局主席鮑威爾周三在會眾議院金融服務委員會發表半年度證詞。他表示，預計經過3至4年之後資產負債表會恢復正常。鮑威爾認為，如果貿易爭端導致保護主義，這將是糟糕的；關稅的風險是商業推遲投資，不希望貿易不確定性破壞投資。

美國對華第二批160億美元關稅清單預計明天(周五)出台，但中美未見和談迹象。美方高層官員態度強硬，副總統彭斯警告，如果中國繼續報復，美國不會退縮，將繼續採取強硬措施。外電指美國財政部官員透露，財長姆欽暫無計劃在二十國集團(G20)財長和央行行長會議期間，與中國官員正式會談。

紐約期油收市升1.15%，報每桶67.93美元，結束兩日連跌走勢。儘管上周美國國內原油庫存意外攀升、原油產量創歷史新高，但汽油庫存下降仍然令油價得到支持。倫敦基本金屬普遍上漲，LME期鋅經過近月急跌後，隔晚收升4.3%，每噸報2619.5美元，創一年最大單日升幅；期銅升0.5%，期鎳升1.3%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報74.46元，較本港上日收市高1.86元；騰訊(00700)ADR收報380.77元，高2.77元；國壽(02628)ADR收報19.62元，高8仙。油價反彈，中海油(00883)ADR收報12.57元，高0.17元；中石油(00857)ADR收報5.56元，高5仙；中石化(00386)ADR收報7.05元，高2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報68.34元，高0.39元；聯通(00762)ADR收報9.35元，高6仙。

港股ADR指數預測為28256，較周三恒指收市高139點。恒指收報28117點，跌64點或0.2%，連跌兩日累失422點或1.5%，並創今年收市新低，大市成交只有762.24億元。人民幣進一步貶值拖累大市氣氛，離岸人民幣兌美元一度跌穿6.75關口，是去年7月以來最低。恒指短期阻力參考10天線約28400點附近，支持位仍然是今年以來即本月低位27830點。

焦點股票

吉利汽車(00175)：公布向主要股東李書福收購三個生產設施，涉資合共31.74億元人民幣。公司預期完成收購及開展商業投產後，生產的新車型，將擴大產品投放及提高整體競爭力，成為未來盈利的主要推動力。

寶威控股(00024)：公布旗下全資附屬寶威鋰業擁有獨家包銷權益的西澳洲巴爾德山鋰礦項目，第3批約9800噸高品質鋰輝石精粉，已在7月初裝運上貨輪，預計本周五抵達目的地中國鎮江港；意味着該鋰礦進入正常運作階段。

維達國際(03331)：公布截至6月底止中期純利4.17億元，按年增長30.1%，中期息每股0.06元。

昂納科技(00877)：發盈喜，預期中期盈利按年增長超過五成，主要因為光網絡業務強勁增長，以及一項投資錄得公允價值收益。

自動系統(00771)：預計截至6月底止中期盈利將按年增長逾1.5倍。

六福集團(00590)：公布截至6月底止首財季，集團整體同店銷售增長22%。其中，中國市場首財季同店銷售跌2%；香港及澳門市場增26%。

今日有兩隻新股登場，其中在主板上市的山東高速公路營運商齊魯高速公路(01576)，耀才暗盤交易中心收報2.54元，較招股價2.5元，升1.6%或0.04元。至於在創業板上市的蠟燭產品製造及銷售商凱富善集團(08512)，暗盤價收報0.45元，較招股價0.295元，升52.5%或0.155元。