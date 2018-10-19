即巿股評 港股直擊 國際財經

美股三大指數周二(17日)先挫後揚，道指已連漲4個交易日，納指更創新高。科技龍頭FAANG中，Facebook、Amazon、Apple、Google母公司Alphabet均倒升；Netflix因用戶增長令人失望，股價初段急瀉，開市時跌14%，惟收市時已縮窄至5.2%。

美國科企受捧，中資BAT(百度、阿里巴巴及騰訊(00700))也不遑多讓。美銀美林最新7月份基金經理調查報告顯示，買FAANG及BAT連續6個月成為「最擠擁交易」(Most Crowded Trade)。一直以來，「最擠擁交易」往往被視為「詛咒」，如2016年12月至翌年4月期間，「買美元」是基金經理所選的「最擠擁交易」，因特朗普當選美國總統後，投資者一窩蜂看好美元，惟美滙指數期內由103回落到約99水平，其後持續跌至今年首季低見88.25才終止弱勢。

科技股呈強的背後，則是中美貿易談判陷於停滯，貿易戰陰霾始終籠罩整個投資市場。從美銀報告可見，有六成受訪基金經理認為，現今市場最大風險是貿易戰，而且情緒開始轉向悲觀，預測未來12個月全球經濟將較目前更佳的淨比率降至負11%，為2016年2月以來最低水平；無獨有偶，估計未來12個月企業盈利比起現在優勝的淨比率也由今年初的53%，急插至負9%。兩者皆反映基金經理普遍相信環球經濟增長及企業盈利即將甚至已經見頂。

持倉變化方面，受訪基金經理傾向增持美國股票，同時降低新興市場股票的比重，這與眼前環球金融市場的資金流吻合。附【圖】為MSCI新興市場指數與MSCI美國指數的比率，數字愈低，意味美股愈跑贏新興股市；該比率在2018年4月開始轉弱，迄今跌勢未止。

另一方面，摩根大通新興市場貨幣指數(JPM-EMFX)同步下滑，代表新興市場股滙雙雙受壓。

分析MSCI新興市場指數與MSCI美國指數比率近20年表現，除了1998年爆發亞洲金融風暴令新興市場股市表現遠差過美股，使該比率處於0.4以下長達6年之久外，該比率於2016年1月、5月及12月跌至0.4左右都能喘穩；相隔一年半，有關比率最近再次直逼0.4水平，根據往績，反彈料近在咫尺。

問題是，當MSCI新興市場指數與MSCI美國指數比率從低位反彈，究竟會出現以下哪個情景：一、美股繼續向好，新興市場追落後而表現相對較佳；二、美股與新興市場齊齊出現跌市，且美股回調幅度較深。

本欄並沒有水晶球，現階段難以預測上述哪種情景將成為事實，但目前美國金融市場的流動性仍相對寬鬆，看來前者成真的機會似乎較大。然而，一旦演變成後者，文首提及的中美科企「最擠擁交易」，或許將重蹈2016年投資者一窩蜂看好美元的覆轍。

信報投資研究部

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