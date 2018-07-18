港股直擊 即巿股評

人民幣突跳水，貶值憂慮再度爆發，中港股市齊倒跌，內地滬深兩市跌0.39%及0.97%，恒指今早升204點後掉頭回落，埋單收跌64點，仍守兩萬八關，成交再次不足八百億元。

北水連續兩日退潮後，今日終於回歸，惟流入金額相當奀，只有7920萬元(人民幣‧下同)。

北水對大行降騰訊(00700)目標價的憂慮未散，今日再淨沽3.82億元，成為北水淨流出最多個股。港股成交薄弱下，港交所(00388)也有1.1億元資金淨流出。

市場仍擔心內地降關稅，汽車股遭拋售，吉利(00175)及長汽(02333)分別錄得2.16億元及1.84億元淨資金流走。

內銀股續被北水拋棄，招行(03968)、工行(01398)與建行(00939)北水淨沽9592萬元、8120萬元及5586萬元。

華能(00902)獲大行睇好，罕有成為北水買入最多個股，全日淨流入3.77億元；市場估計世界盃期間啤酒大賣帶旺業績，華潤啤酒(00291)也錄9053萬元淨流入。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為: 騰訊、吉利、長汽、華能、中行、新華、潤啤、融創(01918)、建行及工行。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為: 中興、華能、工行、港交所、建行、三生製藥(01530)、新華(01336)、騰訊、招行及綠城服務(02669)。

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