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今日 14:24 港股直擊 即巿股評

【異動股】教育股逆市走強 天立揚5.9%

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港股午後轉跌，惟教育股續逆市走強，半新股天立教育(01773)現揚5.85%，造3.3元；澳洲成峰(01752)也升3.8%，報0.55元；新華教育(02779)亦漲3.3%，造3.8元。

至於睿見(06068)現揚3.7%，造7.21元；宇華(06169)則升2.9%，報6元；中教(00839)升1.5%，造14.58元； 成實外教育(01565)彈1.6%，造4.93元；民生(01569)升0.5%，報1.93元。

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