即巿股評 港股直擊

道指連升四個交易日，納指又再創收市新高，港股受累內地股市疲弱，呢個星期開局未升過，今日卒之見A股有得彈，港股再弱都可以彈番一下。不過呢一下反彈力度確係強差人意，10日線(28417點)仍未能收復，市底擺明係弱過藥煲。

恒指今早高開170點，早段曾升204點，高見28386點，惟未能收復10天(28417點)，之後跟隨內地股市收窄升至42點，低見28224點。恒指中午報28268點，升87點；國企指數報10649點，升57點。咁嘅反彈力度都算失禮，好大原因係無成交配合，今日半日成交400億都唔夠，證券行啲烏蠅拍大派用場。

經過五窮六絕之後，唔少缸邊友都期待七翻生，仲以為世界盃完咗，由缸邊友變身賭波專家嘅炒鬼會回歸，奈何天氣不似預期，呢個星期暫時大市成交額仲要再縮水。阿Man就識得有職業炒家，世界盃期間為咗睇波搞到出現時差，到依家仲未較番啱個作息時間，睇嚟港股七翻身已無望，至少喺成交薄弱之下，大市難成氣候。

最大鑊係港股自上月跌穿250日線(約29477點)之後，一直未能收復，目前喺多條移動平均線之下，而最底嘅10日線，呢兩日更成為反彈阻力，咁嘅走勢之下，缸邊友有乜辧法唔死心。至於大戶亦未見發動攻勢，當然暫時係淡友佔上風，只係呢兩日又唔見再有利淡消息，淡友想再發圍亦冇藉口。不過市底偏淡不容置疑，偏偏睇番牛熊證街貨，散戶似乎仲抱有一絲希望，睇睇呢兩日牛證街貨數目有增無減，而27600至27900點之間嘅牛證街貨已相等於超過3500張期指，再加埋27900至28100嗰超過1500張期指，大戶踩低大市誘因比起推上去更大。

重磅藍籌股普遍反彈，港交所(00388)跟滬深交易所講掂數，對方願意盡快研究將同股不同權公司納入「港股通」，港交所都算做倒嘢，股價半日升0.6%。呢個消息當然對小米(01810)最有利，股價半日回升5%，更創下22.2元上市新高。不過阿Man條頸硬過乜，話之你小米已成貴米，股價上到招股價上限，一句講晒唔會食貴米，但市場靜到咁款，缸邊友見小米個場熱鬧，當然集中火力貴米照落鑊。

科技股個別發展，當中有辣有唔辣，小米當然最有人氣，其次係噚日畀沽空機構狙擊嘅舜宇(02382)，集團例牌反駁指控，加上今次沽空機構未有出報告，只係喺社交網站帖文，說服力當然唔夠幾十頁紙嘅沽空報告嚟得有效，睇樣都係純粹博懵。舜宇股價反彈5%，可惜半日僅升1.5%，反映無人肯高追之餘，仲趁反彈沽貨。另一市場焦點中興通訊(00763)急升兩日後回吐好正常，阿Man認為反彈都應見好就收，明知公司嚟緊兩年業績都要食白果，唔通仲同佢做人世，短炒hit and run，有食梗係要即食。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)