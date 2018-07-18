港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數均造好，道指錄四連升；納指更創新高。港股昨日挫逾300點後，今早反覆靠穩，受制10天線。

恒指今早高開170點，開市後反覆升204點，見28386點半日高，未能收復10天(28418點)，之後回軟，一度僅升42點，見28223點半日低，反覆受制28300點水平。恒指中午收報28268點，升87點或0.3%，大市成交額392.88億元。

國企指數報10649點，升57點或0.5%。

A股靠穩，滬指升0.51%；深成指升0.08%。

藍籌股方面，建行(00939)升0.7%；工行(01398)升0.5%；平保(02318)升1.4%；煤氣(00003)創新高，半日升1.5%；騰訊(00700)升0.7%。港交所(00388)與滬深交易所達成共識，盡快研究將同股不同權公司納入「港股通」，股價半日升0.6%。相反，恒隆地產(00101)跌1.6%；中海油(00883)跌2.1%；恒安(01044)跌1%；中海外(00688)跌0.6%。

焦點板塊

醫藥股：總理李克強特別批示有關部門，加快落實抗癌藥降價等相關措施。醫藥股普遍造好，藍籌石藥(01093)曾升4.3%，半日升3.7%。另外，中生製藥(01177)升3%；三生(01530)漲5.2%；復藥(02196)升3.7%；綠葉製藥(02186)升2.9%；金斯瑞(01548)升3.9%：藥明生物(02269)升1.8%。中藥股白雲山(00874)升3.5%

科技股：手機設備股今早個別走，官方盡快研究把同股不同權公司納「港股通」，小米(01810)高見22.2元創上市新高，半日升半成，另外小米悉數行使超額配股權，涉資55.58億元。舜宇(02382)反駁沽空機構GMT Research指控，股價曾彈5.14%，半日升1.5%。另外，丘鈦(01478)彈6.9%；比亞迪電子(00285)升2.4%；雷蛇(01337)升2.4%。不過，瑞聲(02018)挫3.2%；中興通訊(00763)獲中移動(00941)大額訂單，惟中興連續兩日急升後，今早反覆回吐3.4%。科網股方面，金蝶(00268)回升1.6%；金山軟件(03888)跌0.9%；閱文(00772)升1.6%。另外，長飛(06869)升2.9%。

焦點股份

長城汽車(02333)：股價今早曾飆8.4%，半日升6.3%，成交金額4.35億元。集團發盈喜，料中期盈利升52%，達36.8億元人民幣，主要由於優化產品結構及WEY品牌產品銷售佔比提升，致使整體產品盈利能力提升所致。

半新股：平安好醫生(01833)今早落鑊，曾升10.8%，半日升8.9%；碧桂園服務(06098)高見14元破頂，半日升5.6%；天立教育(01773)創新高，半日升8.3%；周一上市的興紡控股(01968)曾飆14.2%，見3.3元創新高，半日升10.4%。

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