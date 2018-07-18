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今日 11:21 港股直擊 即巿股評

恒指升204點後回順 藥股跑出

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隔晚美股造好，道指四連升；納指創新高。港股昨日挫逾300點後，今早回升。

恒指今早高開170點，開市後反覆升204點，見28386點暫時高，未能收復10天(28418點)，之後回軟，一度僅升42點，見28223點暫時低，目前於28300點水平爭持。截至上午約11時16分，恒指報28278點，升96點或0.3%，大市成交額340.25億元。

國企指數報10655點，升63點或0.6%。

A股個別發展，滬指升0.37%；深成指跌0.07%。

藍籌股方面，建行(00939)升1%；工行(01398)升0.9%；平保(02318)升1.1%；煤氣(00003)升1.5%。

騰訊(00700)升0.9%報379元。

電影《我不是藥神》引起國內輿論關注抗癌藥價格，總理李克強特別批示有關部門，加快落實抗癌藥降價等相關措施。醫藥股普遍造好，藍籌石藥(01093)旗下有肺癌藥「酒石酸長春瑞濱脂質體注射液」、乳腺癌藥「注射用紫杉醇(白蛋白結合型)」和正研發的胃癌藥「DP303c」等多種治癌藥，股價今早走強，暫時最多升4.1%，現升2.8%。

另外，中生製藥(01177)升2.2%；三生(01530)漲5.1%；復藥(02196)升3.4%；綠葉製藥(02186)升2.7%；金斯瑞(01548)升2.4%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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