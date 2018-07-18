即巿股評 港股直擊

噚日用恒指牛熊證街貨圖同走勢圖上嘅「三角形」去睇，大市待爆格局出晒嚟之餘，個勢亦傾向下行；再加上《下半part》睇埋恒指波幅指數(VHSI)，日線圖上嘅SlowSTC(14,3)%K線同%D線分別報8.277同6.925，噚日睇條%K線都仲未升穿條%D線，不過今日好明顯升穿咗，換言之大市將有好大幾會出現較大波幅嘅走勢。

於是就揀咗隻恒指Put(21836)，行使價27500點，但可惜等到下晝3點10分同3點55分先至見到恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)凸起咗少少，留意返，只係凸咗少少出嚟(%K線同%D線連70都未到)，未能夠符合到確實入市嘅條件，所以最終都係坐足一日。

今朝返工恒指裂口高開升171點，報28352點；依家10點5分，最高見過28386點，但依家升幅明顯收窄至得28249點，升緊67點咁大把。

就用呢口價度落去恒指牛熊證街貨圖，下方最貼價牛證就係28100至28199點，呢度有相當於340張期指，同現價比都係差200零點，唔算遠；而下方嘅重貨位仍然都係27800至27899點，呢度有成463張期指，再望落多兩層，即係27600至27699點呢度，嘩！又多咗一層過千張期指街貨喺度，咁重貨，搞咩呀！

再睇埋上方熊證，最貼價嘅係28600至28699點，呢度得17張期指，size同去酒樓飲茶枱面嗰碟花生、青豆一樣，仲要現價要向上彈升多351點先可以敲到度門，「咁遠？」係呀，嗰碟花生、青豆都收你10蚊架！

雖然係咁，不過都唔可以話熊證無睇頭嘅，事關上方最重貨嘅29000至29099點都有過千張街貨架，只係比噚日少咗551張咁解啫。

成個恒指牛熊證街貨圖個格局就同個啤梨一樣：「上瘦下肥」，即係話資金對後市看高一線，不過真係咁易放過堆咁重貨嘅肥牛？我完全明白若然買中咗「三角形」爆出嚟嗰一方係幾咁禾味，不過呢個50/50機會率，而個「三角形」又咁對秤，比我欣賞吓先啦，至少係佢未上10天線之前比我再望多兩眼啦。

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作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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