港股直擊 即巿股評

有報道指，華晨(01114)旗下的華晨寶馬，入股電池製造商寧德時代(300750.SH)，華晨昨日大幅反彈後，今早股價再度偏軟，現報12元，微跌0.17%，成交金額5880萬元。

外電報道，華晨與寶馬合資的華晨寶馬，計劃投資中國新能源電池製造商寧德時代，涉及28.5億元人民幣。寶馬發言人指，為進一步深化與電池製造商的合作，公司正研究該項提議。

華晨寶馬分別由華晨與寶馬合營，早前有報道指，寶馬計劃增持華晨寶馬至逾75%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。