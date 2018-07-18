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今日 09:46 港股直擊 即巿股評

小米漲6%破頂 官方盡快研究W股納「港股通」

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隔晚美股三大指數向上，道指收升55點，報25119點；納指再創收市新高。港股昨日挫逾300點後，今早反彈。

恒指高開170點，報28352，甫開曾升204點，高見28386，惟尚未重上10天線(約28428點)，之後回順，暫時低見28286，升104點。截至9時42分，恒指升199點，報28381。

國企指數升88點，報10680。

內地股市回升，上證指數報2816，升18點或0.66%。

騰訊(00700)升1.2%，報380.4元。

舜宇光學(02382)昨日急挫近7%，公司反駁沽空機構GMT做假指控，股價今早高開2.1%，報145元，最新升3.8%。

內銀股反彈，建行(00939)升1.6%，報6.9元。

小米(01810)甫開急漲，暫時最多升6.2%，見22.2元創上市新高，現升5.5%，成交額7.22億元。

小米早前獲港交所(00388)極速納入成恒生綜合指數，本周五(20日)收市後生效，但滬深交易所暫不接納同股不同權(WVR)股份進入「港股通」，暫無緣北水。

港交所今早最新公布，與滬深交易所昨日就「港股通」合資格證券的調整安排進行會談，並達成共識，盡快研究將同股不同權公司納入「港股通」的新補充機制具體方案。

另外，小米宣布悉數行使超額配股權，涉及近3.27億股股份，按招股價每股17元計算，涉資約55.58億元。

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