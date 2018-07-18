港股直擊 即巿股評

外圍股市近期反覆向上，相反中港股市表現疲弱，成交淡靜，ADR預示今早可守住28000點關。

周二美國三大股指集體上漲。道指收升55點或0.22%，報25119點；納指再創收市新高，升0.63%，報7855點；亞馬遜、Alphabet、Facebook及微軟均創新高。標普500指數升0.4%，報2809點。

聯儲局主席鮑威爾在美國國會參議院銀行業委員會發表證詞，指美國經濟增長「相當強勁」，支持逐步加息，又指近期的通脹指標是令人鼓舞的，重申還沒完成通脹目標，希望維持在2%附近。在鮑威爾發表證詞後，FEDWatch顯示交易員們預計聯儲局9月份再度加息的可能性為89%。

公司業績再度成為市場關注焦點。Netflix公布了令人失望的季度業績，收入與付費用戶增幅均低於預期，隔晚股價一度急插一成三，收市跌5.2%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，造價普遍高於本港上日收市價。滙控(00005)ADR折合港元計收報73.84元，較本港上日收市高0.69元；騰訊(00700)昨日低見375元，逼近今年低位，隔晚ADR收報380.26元，高4.46元；國壽(02628)ADR收報19.68元，高8仙。「三桶油」方面，中海油(00883)ADR收報12.65元，高9仙；中石油(00857)ADR收報5.58元，低2仙；中石化(00386)ADR收報7.06元，高1仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報68.69元，高0.39元；聯通(00762)ADR收報9.43元，高8仙。

港股ADR指數報28310，較上日恒指收市升129點。恒指昨日最多急挫401點，低見28137，收報28181，跌357點或1.3%。技術上，恒指再度逼近本月及今年以來低位27830點，阻力位參考20天線約28650點附近。

港交所(00388)發布公告稱，與滬深交易所就「港股通」合資格證券的調整安排進行有成效的會談，並在幾方面達成了共識，當中會議認為內地投資者對不同投票權架構(WVR)公司還缺乏了解，WVR公司納入港股通合資格證券需要充分考慮兩地市場的發展水平和監管實踐。因此，三所將在滬深港通合資格證券現有納入制度基礎上加入一個穩定交易期機制。三所已商定成立聯合工作組，將儘快研究WVR公司納入「港股通」合資格證券的新補充機制具體方案和細則。留意首隻本港上市的同股不同權公司小米(01810)短期表現。

焦點股份

舜宇光學(02382)：昨晚公布董事會注意到在網絡上有若干針對該公司有關會計欺詐指控的公開帖文，澄清帖文內的指控不準確、不真實及沒有根據，對帖文內不實指控造成的損失，保留法律追究權利。沽空機構GMT Research於Twitter發文，質疑舜宇盈利或存粉飾可能。受相關消息影響，舜宇昨日股價曾跌逾7%，收報142元，仍跌6.8%。

中糧控股(00606)：預期截至今年6月底止，中期股東應佔利潤約7.5億元，按年下跌29.18%。

長城汽車(02333)：預期截至6月底止半年盈利約36.8億元人民幣，按年增加52.07%，主要由於優化產品結構及WEY品牌產品銷售佔比提升，致使整體產品盈利能力提升所致。

今日有4隻新股上市，暗盤價均向上，其中兩隻創業板新股表現相對亮麗。耀才暗盤交易中心資料顯示，在主板上市的內地網絡遊戲開發商及營運商第七大道(00797)，暗盤收報1.54元，較招股價1.5元，升2.7%或0.04元。光控精技(03302)暗盤收報1.25元，較招股價1.17元，升6.8%或0.08元。兩隻在創業板上市的新股暗盤表現則較突出，當中從事家具及家居配飾銷售及租賃的Pacific Legend(08547)，暗盤收報0.59元，較招股價0.3元升96.7%或0.29元；百應租賃(08525)暗盤則收報1.88元，較招股價1.28元升46.9%或0.6元。