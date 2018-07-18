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今日 08:09 即巿股評 港股直擊

【周期論勢】耐心等浪底

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在年初，我們出版的2018年展望，分析預測報告中，順應習俗，也使用了很多星相來看今年的市場。

當時我們的結論是，「經濟方面海王星作亂，股市泡沫爆破，投機熱潮恐怕成空，要小心不要隨便跟風！」

今年過了一半，回顧一下在股市泡沫爆破不說，比特幣和一眾虛擬貨幣大幅回落，國內出現各種新興幣圈，結果投資者遭受巨大損失。

另外，各大P2P平台大規模爆破，國內各種債務違約打破剛兌，就連香港也再現倫敦金騙案等等層出不窮。

預測報告抓的意象是正確的，但說得不準確。海王星就是虛幻破滅，我們不能單指股市和泡沫，而應該是整個市場裡面就特別多這種虛幻的騙案出現，投資者或者做生意都要特別小心，不要被美好的願景所蒙蔽，卻承擔了太大的風險！

講回股市，28000出現的反彈只能是弱反彈，成交低迷。這告訴我們，市場需要尋求某種突破來提高成交。經驗上，如果一隻腳企不穩，就兩隻腳……

更大可能，我們是處在熊一的A浪探底，A浪過後有B浪反彈，但最終C浪才是最有殺傷力的！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。

 

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