即巿股評 港股直擊

美股業績期展開，投資者都希望從中找出亮點。今年以來股價屢創新高、升幅遠遠跑贏納指或標指的Netflix，最新季績令人失望，包括過分樂觀的收入增長預期及債務膨脹等問題，其更坦承強美元帶來衝擊，這點似乎更值得科網企業以至其他依賴海外收入的公司注視。

全球最大視像串流商Netflix第二季度「成績表」差強人意，雖然純利由去年同期6600萬美元，漲至3.84億美元；每股盈利85美仙，亦高於市場調研機構FactSet估計的79美仙，不過，投資者更重視的新增用戶僅520萬，遠低於公司4月預測的620萬。

對於不依靠廣告的Netflix來說，訂戶人數增長是推動收入原動力。是次Netflix美國本土和全球新增用戶表現均遜預期，僅分別多約70萬及約450萬，未來收入大失預算，怪不得Netflix股價在盤後急挫14%。

為吸引更多用戶，Netflix拍攝了許多優質節目，上周更獲得112項艾美獎提名，搶佔HBO長達18年的霸主地位，可見其風頭之盛。問題是，訂戶收入增加未能彌補製作成本上漲，Netflix唯有提高借貸，上半年長期負債升至83.42億美元，未來債台只會更高，對公司盈利肯定會產生負面的影響。

然而，最值得市場關注的，可能是Netflix把業績未如理想歸咎於美元滙價上漲。一直力圖在海外擴張的Netflix，過程中並沒有對沖外滙風險，美元轉強導致其海外收入折算為美元時低於4月的預估，公司並警告可能令2018年全年的營業利潤率壓低到約10%至11%的預期下限。

附【圖】可見，按季計算，Netflix海外收入持續攀升，剛出爐的第二季海外收入首次超越美國本土，若美元強勢持續，滙兌成本(無論是滙價損失或對沖成本)都將壓抑其整體表現。

「強美元」是美股共同面對的難題。美滙指數由3月底接近90水平，最高抽升至近期的95以上，扭轉了2017年初以來的頹勢，一改月前投資者對美元極度悲觀的看法，這段期間新興市場尤其拉丁美洲等貨幣早已「血流成河」，不料竟也傷及美國企業。本欄早前提到人民幣兌美元貶值對內地營業收入佔比重極高的港股而言，足以拖累企業業績以及整體大市表現。市場誤以為「強美元」對美股百利而無一害，於吸納資金方面更具優勢，但隨着美國企業的海外業務佔比提升，反而成為一大隱患。

本欄認為，美元轉強對美企特別是海外營業收入比重較高的企業引發的衝擊，以及往後如何發酵，必成為今次美股季績期的焦點之一。

回說今年股價漲幅逾倍的Netflix，昨晚在美股初段急瀉14.1%，低見344美元，其後跌幅逐步收窄，反映市場未致全面看淡。從估值分析，Netflix市盈率在6月底曾飆至逾260倍，過往亞馬遜市盈率在200倍左右已為人詬病是「泡沫」、「非理性繁榮」；當然，高估值並非股價由升變跌的導火線，只是一旦市場氣氛轉趨審慎，投資者再度重視基本分析，高估值兼且負債增加，將猶如堆疊的乾柴，令Netflix火燒後欄。

信報投資研究部

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