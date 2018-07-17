即巿股評 港股直擊

本周初期指始終未能延續升勢，更於昨天出現明顯的回吐。期指周一高開65點後，一度升超過100點，並重越28700點水平，惟之後反覆回落，由升轉跌，最終全日跌48點，收報28510點。昨天期指全日走勢向下，雖然低開123點後，曾一度反彈，不過力度有限，之後跌幅更逐步擴大，最多曾跌389點，低見28121點，收報28194點，全日跌316點。大市成交不足800億元，周一成交額更只有700億元，為自去年7月以來最低。

小型反彈暫見頂

雖然中國政府已就美國新一輪針對價值2000億美元的進口中國商品加徵關稅建議措施正式向世貿組織（WTO）提出起訴，惟於中美貿易戰上還沒有明確進展。近日，兩國皆積極先後與不同國家會面，雖然主題各有不同，但相信離不開與貿易戰相關的議題，因此可推測兩國可能同時正為下一輪的對抗爭取籌碼，大家要小心提防未來中期貿易戰會否由主要的兩國對壘，逐步轉化為像冷戰時期的國家級陣營對決，筆者看來此機率暫仍不高，不過大家亦需要當心。

另外，美滙之前曾再度升穿95水平，形勢似再度轉強，雖然近日已回落（執筆時報94.07），不過因今晚將會是聯儲局主席鮑威爾出席半年一度的國會聽證會，因此小心其言論或會令美滙再次轉強，從而對新興市場的資金流向帶來不利，到時或為環球股市造成新一輪衝擊。

技術方面，如之前所言，期指上周五在高見28769點後以陰燭收市，而本周一及二再出現兩支陰燭，反映是次小型反彈應該已於28769點見頂，不過大家暫時毋須太擔心，只要筆者之前一直強調的重要支持位置27720點一日還未被正式跌穿（需配合翌日再跌穿上一天的底位及10時前低位），中線走勢便不會再度急速轉差；相反，期指更有可能在該處先行整固造底，之後再出現一輪中線較大的反彈走勢。倘若最終能企穩250天移動平均線之上的話，到時期指便很大機會能再次重上三萬點水平。

短線而言，如無意外，期指很大機會要先試前浪27892點的支持，預期未來應先會於27720至28769點的區間內先行反覆上落，再待下一輪的正式方向。因此，如期指再次回到27720至28000點區間的話，以值博率而言，正好為大家提供絕佳的機會，分注部署中線的好倉。

27720點平倉止蝕

策略方面，持淡倉的投資者可續以27900至28000點附近作為平倉參考。而未有倉在手的投資者，可待期指回到前浪底大概27900點附近時，部署即月價外400點的Long Call，初步可以陰燭收市跌穿27720點作平倉止蝕的參考。