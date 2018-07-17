今日 18:48
重要通告
港股直擊
中國銀行(03988)公布，董事會同意聘任中國進出口銀行前行長劉連舸為該行行長，並選舉他為該行副董事長。
中行指出，劉連舸將自中國銀保監會核准其任職資格之日起，擔任該行行長及副董事長。
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