港股直擊 即巿股評

恒指公司將於8月10日公布季檢結果，除了恒指和國指新貴外，恒生綜合指數的調整亦值得留意。

恒生綜合指數成分股可納入「港股通」交易範圍，成北水新貴。小米(01810)將於周五(20日)收市後納入恒生綜合指數，但不獲滬深交易所放行，為少數例外，且看李小加上京會否空手而回。

至於8月10日的季檢，有一堆股份有條件成為北水新貴，東陽光藥(01558)和今日收市市值182.7億元的呷哺呷哺(00520)增長面本身最有看頭。

留意東陽光藥的控股權上月已獲批注入A股東陽光科(600673.SH)，變相投資東陽光科等於「間接港股通」，北水效應或有分流。

連鎖火鍋店呷哺呷哺一向炒消費題材，加上收入100%在內地，對國際貿易戰的「口水花」較有免疫力。另外，本港火鍋僅有一隻「海底撈」同系的湯底醫汁供應商、已進入深市「港股通」的頤海國際(01579)，兩股獨特性頗高，加上「海底撈」已申請上市，有利板塊吸引資金。

根據EJFQ FA+數據，目前2018年盈利增長預測為26%；預測PEG比率(兩年)為0.94，相對便宜；11個分析員評級中有10個叫買，1個持有。另外，5月25日發出長線綠燈，至今升7.2%。

短線走勢方面，4連升後今日微跌0.2%，報16.98元，8月10日公布季檢前候低買入，10天線和20天線滙聚的16.2元和下方重貨區16元附近，為較佳買入機會。

陳鎮強

信報投資研究部

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