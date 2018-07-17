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今日 18:40 港股直擊 即巿股評

【北水手影】北水流走減慢 內銀沽壓仍重

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中美貿易戰仍未明朗，加上正值暑假股市例靜時間，港股連升斷纜，全日挫357點，又再失守10天線，大市成交續奀，全日只得782.4億元。

內地滬深股市偏軟，港股再失10天線，北水無心戀戰，全日再沽2.04億元(人民幣‧下同)，但較昨日淨沽4.88億元縮58.2%。

去槓桿憂慮下，北水再大手沽內銀，建行(00939)及中行(03988)分別被沽2.42億和1.11億元，建行更是北水沽得最多個股。信行(00998)與工行(01398)亦被北水淨賣1.07億及8928萬元；連帶內險的新華保險(01336)，今日亦錄得5275萬元北水流走。

又有大行降股王騰訊(00700)目標價，嚇怕北水今日再淨走1.2億元。沽空機構GMT Research突向舜宇(02382)施襲，質疑盈利或存粉飾可能，北水也跟沽，全日淨流走1.11億元，騰訊與舜宇更是第二及第三多北水流出個股。軟件股金蝶(00268)亦捱沽，被北水淨沽走9417萬元。

連續五日被北水狠沽的神華(01088)，買盤終於重臨，全日淨掃6514萬元，為北水買得最多個股。復星(00656)昨錄6776萬元北水買入後，今日再買6444萬元，兩日淨買1.32億元。憧憬暑假旺季，北水湧入銀河娛樂(00027)博反彈，全日淨掃5758萬元。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、舜宇、中行、建行、信行、神華、工行、新華、廣汽(02238)及復星。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中興、金蝶、騰訊、碧桂園(02007)、新華、融創(01918)、建行、南航(01055)、華晨(01114)及銀娛。

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