港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數個別發展，恒指3連升、進賬227點後，今日隨A股向下，大市成交額仍不足800億元。

恒指今早低開88點，開市後跌幅曾收窄至78點，見28460點全日高，之後沽壓驟增，曾挫344點見半日低，穿10天線(28414點)，之後跌幅曾縮窄至300點內。大市午後跌穿上午低位，恒指曾挫401點，見28137點全日低。恒指收報28181點，跌357點或1.3%。大市今日下跌股份比例達65%，上升股份比例僅35%。

國企指數報10591點，跌112點或1.1%。

即月期指收市跌316點或1.11%，報28194點，高水12點。

大市成交額782.39億元，較上日增加約81.77億元或11.7%。

A股低收，滬指跌0.57%，失2800關，收報2798點；深成指跌0.35%。兩市成交額3086億元人民幣。

歐洲三大股市最新靠穩；美國道指期貨最新升11點，報25052。

藍籌內銀股領跌，建行(00939)跌1.9%；中行(03988)續創逾一年低，收市跌1.1%；工行(01398)跌1.6%。另外，騰訊(00700)跌1.5%；平保(02318)上半年原保費收入增長近兩成，股價跌0.7%；中海外(00688)挫3.2%；石藥(01093)挫3.8%；蒙牛(02319)跌3.6%；萬洲(00288)跌3.3%。相反，九倉置業(01997)升0.7%；華潤電力(00836)升0.8%；神華(01088)升0.8%。

焦點板塊

科技股：今日沽壓較大，金蝶(00268)挫5.1%；金山軟件(03888)跌1.1%；中軟國際(00354)跌3.3%；閱文(00772)跌1.2%。製造商方面，沽空機構GMT Research於Twitter發文，質疑舜宇(02382)盈利或存粉飾可能，股價曾插7%，收市挫6.8%；瑞聲(02018)跌2.1%；早前料中期轉蝕的丘鈦(01478)再挫8.4%；雷蛇(01337)跌4.5%；ASM太平洋(00522)跌1.6%；中芯(00981)跌1.9%；華虹(01347)挫2.8%。另外，眾安(06060)低見41.3元創新低，收市跌0.8%；焦點半新股小米(01810)反覆跌0.7%；相反，中興通訊(00763)續彈，曾見17.36元創6月13日復牌後新高，收市升3%，其A股漲停。栢能(01263)發盈喜，料中期盈利超去年全年，股價逆市飆15.4%。

石油相關股：隔晚油價顯著下滑，布蘭特9月期油挫4.6%；紐約8月期油挫4.2%，最新在亞洲時段回穩。「三桶油」跌0.4%至3.4%，以中海油(00883)跌幅較大。油服股方面，中海油服(02883)跌2.4%；安東油服(03337)挫5.4%；海隆(01623)跌0.9%；宏華(00196)挫10.3%。

濠賭股：另一跑輸板塊，近期回升的銀娛(00027)今日跌1.8%；金沙中國(01928)挫3.2%；永利澳門(01128)挫2.9%；澳博(00880)挫4.2%；新濠國際(00200)挫4.1%。

汽車股：多隻弱勢股逆市向上，華晨(01114)獲摩通續睇20元，股價彈升5.4%；廣汽(02238)彈4%；北汽(01958)升0.6%；五龍電動車(00729)升3.6%。相反，遭冒名與英超阿仙奴簽贊助合約的比亞迪(01211)再跌1.9%；吉利(00175)跌1.5%；五菱汽車(00305)發盈警，股價挫9.9%。

焦點股份

金隅集團(02009)：今早曾升10.3%見本月高，收市升6.9%，成交額1.02億元。集團發盈喜，預期截至今年6月底止，上半年盈利按年增長30%至41%，賺24至26億元人民幣。

莎莎(00178)：今早最低見4.1元，插9.1%，收市跌幅收窄至2.9%。集團截至六月底首季整體營業額按年上升24.8%，當中港澳同店銷售按年增加25.3%。富瑞最新維持「持有」評級，目標價由2.6元大升至4.5元。

半新股：恆偉集團(08219)昨日創新高後倒挫，今日再插三成，為跌幅最大港股；基石控股(01592)今早升至0.67元創新高後，倒挫22.6%。相反，指尖悅動(06860)創新高，收市升5.6%；紫元元(08223)曾飆27.3%，收市升8.2%。

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