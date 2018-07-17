重要通告 港股直擊

長城汽車(02333)預期，截至今年6月底止半年盈利約36.8億元人民幣，按年增加52.07%。

盈利增加主要由於優化產品結構及WEY品牌產品銷售佔比提升，致使整體產品盈利能力提升所致。