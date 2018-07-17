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今日 15:38 即巿股評 港股直擊

【短線出招】博爆升第二棍留意487

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「十個牛皮九個淡」，昨日成交竟然只有700億，投資者似乎已失去角逐興趣，主要因為意識到美中貿易會打持久戰，而中國又偏向下風，少了一批長線客買盤下，恒指暫難一舉重上廿天線。今日暫時最多插401點，距離27830只有308點，14天RSI約35，仍未超賣，短期宜忍手。

昨日收市後本欄建議若見建行(00939)再跌，可部署建行短線好倉，正股最新跌2%報6.78元，RSI跌至28，若調整之前除淨，目前RSI約36，故不建議現價重注。除了昨日介紹的(67018)(收回價6.55元)及(63790)(收回價6.5元)，較保守可留意(69135)，收回價6.22元，今年年底到期，現報0.077元。

最新又用「精明選股」尋「博爆升第二棍」，短期可留意實德環球(00487)，5月31日受主席增持近兩成股份的消息刺激，股價一度以大成交爆升51%，高見0.37元，現價0.275元已較高位回落近兩成六，成交萎縮是好事，現價買，上望0.32元，潛在回報16.4%，跌穿7月4日低位0.26元止蝕，潛在虧損僅7.3%(以0.255元計)，合乎至少2倍的值博風險回報。

筆者將於本月24日(下周二)晚擔任高盛輪證講座嘉賓，分享如何在波動市中理智作出最佳投資選擇，詳情可向主辦單位查詢。

羅崇博(杜比)

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