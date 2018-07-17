即巿股評 港股直擊

美股隔晚表現平穩，雖然納指跟標指稍為下跌，但道指再升，即使石油股受油價拖累下跌，但金融股表現理想，支持道指企穩於二萬五水平之上。值得留意係Netflix隔晚公有季度業績後，表現未如人意，股價喺盤後交易插水14%。Netflix 呢一跌，惹嚟全球最大資產管理公司貝箂德表示，科技股之前升得過急，或拖累美股大插15%。其實今年美股升勢主要靠科技股支撐，當其他指數或外國股市水深火熱之際，納指頭也不回屢創新高，一旦業績不似如期，科技股一冧檔，美股亦不能活。

至於港股呢邊，所謂科技龍頭唔少已走樣，強如股王騰訊(00700)亦強勢不再，自大股東減持，內地央姐掃貨之後，騰訊走勢一浪低於一浪，已再難如往年擔起大市火車頭重任。口痕友話南非基金減持都唔係致命傷，當時騰訊都未有顯著沽貨訊號，但央姐掃貨兼唱好，就肯定要跳車，望番轉頭睇吓個股價，央姐掃貨之後，真係無乜幾可見番430元樓上。

今日恒指低開低走，盤中低見28196點，半日報收28254點，跌284點，失守10日線(28422點)；國指則報收10590點，跌114點。二萬八表面好似守得幾穩，但阿Man認為二萬八關彈指即破，尤其係成交縮晒水，魚缸水盡鵝飛，係無資金入場支持下，莫講話要反彈持續，能夠靠穩已偷笑。尤其係人民幣弱勢持續，美元則強者愈強，聰明資金識得揀，又點會願意留喺弱勢已成嘅中港股市。見到大笨象(00005)旗下嘅獅子錢莊香港，出到7.2厘定存息搶人仔存款客，可見資金正持續從人民幣流走。人仔受壓，內地股市遭殃，亦拖累港股動彈不得。

隔晚石油價格急挫逾4%，石油股及油服務當然冇運行，之前阿man提到，之前石油股累積一定升幅，喺侵侵講到明唔願見油價過高嘅情況下，呢個板塊注定無運行。美國為咗制裁伊朗，一度令油價回穩向上，但美國不惜考慮釋放戰略原油儲備遏止油價上升，家陣仲同俄羅斯有商有量，希望對方增產以填補制裁伊朗後，或減少嘅石油供應，再加埋沙地亦開始運用閒置產油設施增產，幾面夾攻，油價梗係有跌冇升。

人家納指就節節上升，但Netflix嘅急挫，未拖累納指先拖死港股呢邊嘅科技股，整個板塊表現疲弱，只有呢兩日熱炒嘅中興通訊(00763)跟小米(01810)逆市上升。當然要短炒兩股唔係問題，但小米又再逼近招股價上限22元，呢個位先追貨無乜肉食。即使有意短炒小米，只有吼上落，回調至19.5元附近企穩可試試，向上望都係22元左右，咁窄水位仲博唔博，阿Man選擇貪心少少，唔夠水位寧願唔博，要博當然要大大啖咬落去，得一個幾亳不如炒少轉罷就。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)