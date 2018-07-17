港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別走，恒指連升3個交易日、進賬227點後，今早隨A股向下，明顯回吐，內銀股領跌大市，科技股亦受壓。

恒指今早低開88點，開市後跌幅曾收窄至78點，見28460點半日高，之後沽壓增強，曾挫344點，見28195點半日低，穿10天線(28422點)，之後跌幅縮至300點內。恒指中午收報28254點，跌284點或1%，大市成交額412.39億元。

國企指數報10590點，跌114點或1.1%。

A股亦受壓，滬指半日挫1.01%；深成指挫1.06%。

藍籌內銀股領跌，建行(00939)跌1.7%；中行(03988)跌1.6%；工行(01398)跌1.6%。另外，騰訊(00700)跌1.4%；平保(02318)上半年原保費收入增長近兩成，半日跌0.7%；中海外(00688)挫3.6%；石藥(01093)挫3.5%；蒙牛(02319)跌3%；萬洲(00288)跌3.2%。相反，九倉置業(01997)升1.6%；華潤電力(00836)升1.3%；神華(01088)升0.6%。

焦點板塊

科技股：今早沽壓較大，金蝶(00268)挫5.4%；金山軟件(03888)跌1.8%；中軟國際(00354)跌3.3%；閱文(00772)跌2.4%。製造商方面，舜宇(02382)挫3.1%；瑞聲(02018)跌1.8%；早前料中期轉蝕丘鈦(01478)再挫7.4%；雷蛇(01337)跌3.4%；ASM太平洋(00522)跌2.1%。另外，眾安(06060)低見41.3元創新低，半日跌2.8%。相反，焦點半新股小米(01810)升0.9%；中興通訊(00763)續彈，曾見17.36元創6月13日復牌後新高，半日升5.6%，其A股升9.03%。栢能(01263)發盈喜，料中期盈利超去年全年，股價逆市飆16.9%。

石油相關股：隔晚油價顯著下滑，布蘭特9月期油挫4.6%；紐約8月期油挫4.2%，最新在亞洲時段回穩。「三桶油」半日跌0.6%至2.8%。油服股方面，中海油服(02883)跌3.6%；安東油服(03337)挫2.7%，造1.09元；海隆(01623)降0.9%，造1.06元。

焦點股份

金隅集團(02009)：今早曾升10.3%見本月高，半日升7.6%，成交額6600萬元。集團發盈喜，預期截至今年6月底止，上半年盈利按年增長30%至41%，賺24至26億元人民幣。

莎莎(00178)：今最低見4.1元，插9.09%，半日跌幅收窄至2.2%。集團截至六月底首季整體營業額按年上升24.8%，當中港澳同店銷售按年增加25.3%。富瑞最新維持「持有」評級，目標價由2.6元大升至4.5元。

半新股：恆偉集團(08219)昨日創新高後倒挫，半日再大跌29.5%；基石控股(01592)今早升至0.67元創新高後，半日倒挫12.9%。相反，紫元元(08223)半日逆市飆21.6%

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