港股直擊 即巿股評

噚日見尾市恒指無啦啦升8點，完埋個收市競價之後就宣布升14點完場，Well，咁對隻恒指Call(21911)嚟講係無補於事嘅，當下定決心要將隻(21911)掉走，輸少當贏之後，心裏面就開始咀咒個市要下行；唔係我黑心呀，正常一個老散心態嚟架咋，你睇吓Forum裏面啲友仔，這邊廂隻Call/Put放走之後，那邊廂就留言用念力吹個市落/上。目的只有一個：就係唔想這邊廂放棄原有策略後，那邊廂個市就自動波按你策略走。

今朝9點20分小妹就當然喺巴士上返緊工啦，見恒指先跌88點；依家10點正，開晒所有報價機同走勢圖出嚟，就見到恒指跌271點，做緊28267點，噚日講嘅10天線(28423點)無咗，就連條20天線(28711點)嘅距離都遠咗，然後發現之前畫嘅「疑似圓底」有少少變形，變咗做一個「三角形」。

再睇埋牛熊證街貨圖，依家10點4分，恒指點數同頭先mark底嘅差唔多，索性用返頭先個口價28267點嚟計數算。上方熊證最貼價嘅係28700至28799點，如果現價起步升532點嘅話，就可以食到呢度嗰124張期指；而重貨區仍然係29000至29099點，呢度有1671張期指，當中有104張係噚日新增嘅。

至於下方牛證，睇圖最貼價就係28300至28399點，呢度有相當於323張期指，不過點數計大家都知道呢一part隨住個市穿咗28300點之後就全數死亡；換言之依家28200至28299點呢度先至係最貼價，而呢度就有257張期指，不過都唔係得返好多架咋，事關依家10點10分，恒指跌幅進一步擴大至跌逾300點，即28200點呢個位分分鐘就會無埋。再要睇就再睇28100至28199點，呢度有相當於303張期指，至於重貨區就仍然係27800至27899點，呢度有1063張期指，用返頭先mark底嘅現價28267點計，即係爭467點就到。

用依家呢個恒指牛熊證街貨圖同走勢圖上嘅「三角形」去睇，爆落嘅機會係高啲嘅，只不過當拆開恒指5分鐘圖之後就見到個市開到10點23分為止，一粒陽燭都未見過，話口未完28200點無埋，入put/熊好明顯依家唔係靚位；入call/牛壓力上亦驚一入即死，呢個時候最好就係去pantry沖杯咖啡醒一醒個人先。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]；Weibo：#Gladyshan