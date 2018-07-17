港股直擊 香港財經 即巿股評

隔晚美股三大指數個別發展，道指收升44點，報25064點。港股三連升後，今早回吐。

恒指低開88點，報28451，開市後高見28460，之後跌幅擴大，暫時見最多跌277點，低見28262，跌穿10天線(約28435)。截至9時52分，恒指跌226點，報28312。

國企指數低開47點，報10656，最新跌111點，報10592。

內地股市向下，上證指數又再跌穿2800點關，最新報2796，跌17點或0.63%。

騰訊(00700)拖累大市，現跌1.2%，報377元。

中資金融股偏軟，平保(02318)上半年原保費收入按年升近兩成，股價最新跌0.8%，報70.05元；建行(00939)挫1.7%，報6.8元；工行(01398)跌1.6%。

隔晚美國銀行股普漲，滙控(00005)今早亦相對堅挺，升5仙，報73.35元。

隔晚油價急跌，布蘭特期油插4.6%，每桶報71.87美元，創4月17日以來收市新低。中海油(00883)挫2.8%，「三桶油」中暫時表現最差。

小米(01810)今日曾回升逾2%，最新升近1%，報21.25元。

物業管理股表現突出，雅生活(03319)發盈喜，股價曾升近9%，最新升6.7%，報16.62元。