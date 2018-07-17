即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開後走勢反覆，全日波幅372點。恒指收報28539點，升14點或0.05%，成交金額700.62億元。國指收報10704點，跌42點或0.39%；上證收報2814點，跌17點或0.61%。恒指走勢優於國指及A股。

恒指呈2連陰走勢，以「陀螺」收市，收市水平仍守在10 SMA之上。MACD快慢線正差距增加，市況改善。全日上升617隻，下跌954隻，整體市況未如指數盤強。

中國粗鋼產量再次刷新紀錄高位，上半年粗鋼產量按年增長6%，6月份產量按年增長7.5%，達8020萬噸，得益於需求及行業改革紅利；料消息利好鋼業板塊。

中國發改委表示，將發展實體經濟促進就業，確保外貿領域就業穩定。穩定機電、高新技術和勞動密集型產品出口，提升出口產品附加值，引導加工貿易轉型升級；料消息有望緩和貿易戰所帶來的不確定性。

美國總統特朗普與俄羅斯總統普京進行一對一會談後，表示峰會取得成果；俄羅斯否認曾干預前年美國大選。美俄關係有望在峰會後改善。IMF稱，歐洲和日本經濟弱於預期，已經使全球經濟成長失去動力。全球經濟復甦進程可能因貿易緊張局勢惡化而脫軌。昨晚美股三大指數個別發展，今早亞太股市偏軟，夜期及ADR下跌，料恒指走勢向淡，料會在10 SMA (約28451)水平爭持。

個股介紹：

神威藥業(02877)主要產銷中藥注射液、軟膠囊、顆粒劑及中藥配方顆粒，供治療中老人及小兒常見疾病，包括心腦血管及呼吸系統病等。亦有不少自研創新藥，當中「塞絡通」三期臨床試驗正在中國與澳洲同時進行，預計在2021年投入市場，帶來巨大增長潛力。

集團首季營業額按年大增68.3%，其中藥配方顆粒營業額錄得1.5倍高速增長，隨着產能擴張及政府試點的開展，此業務將進一步發展；注射液產品的營業額大增85.3%，集團在基層醫療機構中的影響力不斷鞏固，導致注射液產品需求顯著增長。

神威業績將持續受惠於國家分級診療改革，基層醫療藥需求增加；基層藥品採購全開放；全國中藥配方顆粒市場開放；市民消費力升、社會老齡化等對醫藥的需求增加。

集團現價市率21.77倍，周息率2.78%，股份上日收報13.98 元，上望16.34元，止損設於13.4元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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