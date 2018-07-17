即巿股評 港股直擊

今年1月22日的「搏拳實錄」講到，在兩韓關係有機會「融冰」之後，美國似有不斷找中國麻煩的傾向，例如美國國防部1月19日發表的《國防戰略報告》就點名批評，中國和俄羅斯已威脅美國的全球軍事優勢。不知是巧合還是配合國防部《國防戰略報告》，翌日就有一艘美國導彈驅逐艦進入黃岩島12海里水域，遭中國海軍警告並驅離。

美國總統特朗普1月底發表的首份「國情咨文」亦明言，中國及俄羅斯「挑戰美國利益」；他就任總統後的第一份《核態勢評估》甚至建議華府增強核力量，包括研發小型核武以及擴大核武器的使用條件，應對中國和俄羅斯等國家的威脅（見2月6日「搏拳實錄」）。

必須指出，俄羅斯因為種種原因例如被指控吞併克里米亞，近年受到包括美國等的西方先進國家的「有限度制裁」，事關美國國策的《國防戰略報告》以及特朗普的「國情咨文」，中國被點名列為美國的威脅就格外值得關注。

雖然特朗普多次公開讚揚中國特別是國家主席習近平在朝鮮半島無核化進程的努力和功效，但並有改變中國成為被「針對」的美國既定國策，因此今年以來不時會聽到美國官方就台灣問題、南海自由航行等議題「說三道四」，最突出亦令老徐「大跌眼鏡」的是，美國於7月6日「動真格」開啓總值500億美元的貿易戰。

由於特朗普無論在參選總統前後都擺出一副為了「美國利益」不怕與全世界為敵的姿態——他日前才指出，歐盟是美國的貿易敵人，俄羅斯是某些方面的敵人，中國則經濟敵人，這種性格加上政治閱歷淺薄，正好被華府內外「極端保守主義」政客所利用。老徐昨天在<可能錯怪了特朗普>為題的「搏拳實錄」就認為，特朗普出任總統之後做出多項極具爭議、共和黨人也反對的大動作，其中部分原因是出自特朗普慣於「開天索價」的商人性格，更大的可能是他受到「極端保守主義」政客推波助瀾的影響。

然而，老徐相信美國「極端保守主義」政客畢意只是少數，加上美國有相當完善的權力制衡機制，內政和外交政策都不是由總統一人或任何行政機關「說了算」，都有加以條訂或修正的機會，因此，成為美國國策「針對」對象的中國，可以預見今後來自美國的麻煩不會減少，但相關麻煩引致的風險不會太高，甚至先前被上綱上線到危及美國安全的中興通訊(00763)也剛獲正式解禁。

照此推算，中美互相加徴總值500億美元進口商品25%關稅的第一砲貿易戰，仍不排除有商量餘地，遑論雙方貿易關係惡化到本欄昨天提及的、美國貿易代表辦公室上周公布的2000億美元中國進口商品加徵10%關稅清單最後付之實施。老徐更估計有關2000億美元加徵關稅清單已在港股充分反映，恒指短線有機會明顯突破EJFQ系統圖表的28200至28600點成交量密集區，並打算本周內short即月行使價28400點期指put（周一最後以316點成交）。

老徐