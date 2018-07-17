即巿股評 港股直擊

香港輪證市場越趨成熟，單單是認股證已經有超過7000隻產品，覆蓋超過100隻不同的相關資產，讓投資者不論在看好或看淡的情況下均有產品選擇。發行商亦積極推出新的產品滿足市場需要。以較受歡迎的騰訊(00700)為例就有很多產品，其認購證有超過400隻，但投資者如細心留意，當中有部份的條例相當類似，例如行使價只差一至兩個價位，到期日又只差幾天，到底為什麼會有這情況呢？投資者又如何在極相似的產品中作出選擇？

仿效發行機制促進市場競爭

根據港交所的上市規則，發行商要發行新產品時在條款是有一定要求的，如到期日距離上市日最少要有6個月，發行價亦最少要0.25元，所以不是任意發行的。不過，港交所亦容許發行商使用「仿效發行」機制，即是發行商如認為市場上某一種條款是合適的選擇，是可以複製該產品並在條款上稍作調整。以個股認股證為例，仿效發行及被效仿發行的產品到期日前後相隔不多於5個交易日，而行使價相差不多於相關資產的一個買賣價位。正因如此，投資者會時常發現市場上有多隻條款極類似的產品同時存在。這對投資者有何意義呢？

其實這個機制為市場帶來競爭及比較，令投資者更容易可比較各產品的價格，最重要的是讓投資者可選擇更合乎經濟效益的產品，可謂有利無弊。因此，投資者應多加利用以增加自己的投資效益。

投資者如何從中得益？

那麼投資者應如何操作並從中得益？重點有二：

1. 第一步為選擇條款，找出一組條款基本上相同的產品

2. 第二步為比較，在這組產品之中找出槓桿最高及低街貨(即最合乎效益)的一隻產品

但市場上條款眾多，投資者如何有效收窄搜尋範圍快速找到合適的產品呢？

(一)從成交活躍的條款出發尋找最佳產品

我們嘗試從兩個方向出發，先從市場活動的角度，即以成交活躍程度，雖然窩輪的成交不會為產品帶來額外的潛在回報，但投資者如認為成交活躍產品的條款屬合適的話，亦可留意該條款有沒有其他相近的產品，在這批產品中找出價格最具競爭力的選擇。此舉可幫助投資者在市場熱門條款的產品尋找當中價格較具競爭力。

投資者除了可自行搜尋之外，高盛認股證牛熊證網站主頁中亦有一個熱門條款窩輪一覽工具，列出每隻個股於市場上最高成交的條款，並於該條款的所有產品中選出最合適及最高槓桿的產品供參考，投資者可登入網站主頁https://www.gswarrants.com.hk/cgi/home.cgi瀏覽。

(二)從自己心水的條款範圍出發尋找最佳產品

另一角度則可直接從條款出發，在符合自己的心水條款(即行使價、到期日等)範圍之中，找出類近條款產品之中槓桿最高(亦即價格最便宜)的選擇。以騰訊為例，正股價格處於380元附近，投資者首先不應選擇太價內(如200元行使價)或太價外(如700元行使價)的選擇，同時避免年期太短的末日輪。舉例說，行使價範圍可收窄至約400元附近(約5%價外幅度)，到期日2個月或以上去做搜尋，當中有6隻產品是在10月底到期，並可留意當中槓桿最高、價格最低的產品。

如投資者希望找留意較貼價的產品，例如行使價於390元附近，亦可發現有9隻條款相近的產品，但這次除了槓桿之外，亦要留意其他數據如街貨，因為當中槓桿最高的一隻街貨已達100%，或會較受市場供求影響價格，投資者便應該要順應留意其他槓桿較高的產品。

總括而言，窩輪發行機制促進市場競爭，投資者應該把握這機會多作產品比較，並善用發行商網站上有效的搜尋工具快速篩選產品，以增加投資效益。

註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 http://www.gswarrants.com.hk/

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