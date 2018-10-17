即巿股評 港股直擊 國際財經

美股上周五(13日)造好，道指重越25000點，標普500指數自從1月於歷史高位後再次企上2800點關收市，納指則連續第二天創新高。儘管美股牛市已踏入第9個年頭，而且備受息口向上、環球貿易戰等負面因素困擾，投資者對這頭「老牛」依然充滿信心。不過，美國國債孳息曲線(Yield Curve)出現暗湧，明顯令債券投資者難以像股民般樂觀。

本欄對孳息曲線變化高度重視，理由是對上9次美國經濟衰退前，美國2年期債息皆高於10年期息率，呈現「倒掛」(inverted)現象。2年期與10年期債息息差近月逐步收窄，至今僅剩約25點子，之前一次錄得如此低水平是2007年7月(即金融海嘯前，其後美國步入衰退)。除了關注美國2年期與10年期息差，許多經濟學家及聯儲局官員更傾向參考3個月票據和10年期債券的息差，因為據紐約聯儲銀行的經濟學家Estrella和Mishkin早年研究發現，以上述息差組合用作預測經濟衰退，穩定性及精確度為各組合中「表現最好」，而兩者息差目前正不斷縮窄。

此外，BMO Capital Markets的Ian Lyngen認為，7年期和10年期債券的息差可能是「礦坑的金絲雀」(a canary in the coal mine)，事關當這個國債組合的息差在1988年跌至零以下，其他年期組合很快也跟隨倒掛。現在7年期和10年期息差只有不足10點子，若趨勢持續，意味這個息差組合短期內將率先倒掛。

至於較少人關注的10年期與30年期債息息差亦發出危險訊號，兩者差距已跌至2007年以來最接近的水平。另一方面，美國10年和30年利率掉期曲線更開始倒掛，同樣預示潛在不利因素正在發酵。

概言之，不論什麼年期的債券息差組合，只要長短息差不斷收窄，以至出現倒掛，對經濟前景皆不是好兆頭。

摩根士丹利策略師把債券孳息曲線倒掛比喻為《聖經．啟示錄》中的末世四騎士(瘟疫、戰爭、饑荒及死亡)，因倒掛往往走在經濟衰退之前。大摩指出，現在孳息曲線異常平坦，雖然某程度上是貨幣政策正常化的結果，但該行預測聯儲局最快明年3月公布終止縮減資產負債表，可導致在各個具代表性「息差組合」內都佔一席位的10年國債孳息下滑，並由現在的2.85厘，到2019年年中進一步回落至2.5厘，相信屆時孳息曲線將呈倒掛。

市場對於美國今年還會加息一次或兩次，暫時未有共識，因此聯儲局明年政策會否轉為放寬言之尚早。惟【右圖】所見，2019年及2020年歐洲美元期貨差價讀數已跌至負值，即估計2020年美元利率將較2019年低，意味債券交易員已預期聯邦基金利率明年後不再上升，甚至有機會掉頭向下。

美國最新數據反映經濟欣欣向榮，似毫無轉差跡象；如果回顧美國2000年及2007年在衰退爆發前，大部分數據都表現亮麗，其後卻急轉直下，孳息曲線趨向倒掛似已經發出警示。歷史會否重演雖屬未知之數，但無論如何都不能輕視潛在風險。

信報投資研究部

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