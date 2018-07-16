港股直擊 即巿股評

內地第二季經濟增長放緩，加上中美貿易戰陰霾未散，好淡相方未攻輕舉妄動，恒指依舊受制20天線，全日悶升14點，成交更縮至700.6億元，更是2017年7月7日以來最低。

港股午後懨悶，更在28500橫行，北水連續六日流入後亦退潮，由上周五淨買入4.53億元(人民幣‧下同)，轉至今日淨沽4.88億元(人民幣‧下同)。

上周被瑞信降目標價的內銀股，依然嚇怕北水，中行(03988)及工行(01398)分別錄得3.36億及4826萬元北水淨賣出，中行更是北水沽得最狠個股。二線內銀招行(03968)及信行(00998)，今日也分別錄得9580萬及9394萬元北水淨流出。

被大行連環降目標價的騰訊(00700)，全日錄2.14億元北水淨沽。煤炭一哥神華(01088)，過去四個交易日慘遭北水掟走7.88億元後，今日又再被質，全日淨沽1.78億元。騰訊及神華更是第二及第三多北水淨流出個股。

不過，經常被傳分拆旗下業務上市的復星(00656)，罕有成為北手買入最多個股全日淨買6776萬元，收市則升2.2%。

獲美國放生的中興(00763)終於有運行，收市勁升16.4%，全日亦獲北水淨掃6324萬元。另外，北水懶理中芯(00981)被列入花旗首要沽售(Top Sells)名單個股之一，全日淨買5846萬元，而中興及中芯成為北水最多掃入個股的第二及三位。

「港股通」(滬)全日十大成交活躍股份依次為:騰訊、中行、神華、融創(01918)、信行、石藥(01093)、舜宇(02382)、中芯、招行及復星。

至於「港股通」(深)全日十大成交活躍股份依次為:中興、騰訊、融創、濰柴(02338)、太保(02601)、金蝶(00268)、華晨(01114)、金斯瑞(01548)、工行及中行。

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