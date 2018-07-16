港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五晚全線靠穩，道指升94點；納指連續兩日創收市新高。港股今日反覆靠穩。

恒指今早高開55點，甫開曾升173點，見28699點全日高，之後掉頭，曾挫198點，見28327點全日低，一度失10天線(約28435點)，半日收市前拗腰，中午跌47點，午後一度復挫過百點，尾段拗腰回升。恒指收報28539點，升14點或0.1%，連升3日累漲227點或0.8%。大市今日上升股份比例僅四成，下跌股份比例達六成。

全日成交額700.62億元，較上日大減143.95億元或17%，創去年7月7日以來新低。

國企指數報10704點，跌42點或0.4%。

即月期指收市跌48點或0.17%，報28510點，低水30點。

A股反覆低收，滬指跌0.61%；深成指跌0.1%。內地今早公布第二季國內生產總值(GDP)按年增長6.7%，符合市場預期。

美國道指期貨最新升43點，報25047。歐洲三大股市最新個別發展。

藍籌股方面，友邦(01299)升1%；騰訊(00700)升0.1%；中石化(00386)升0.4%；中海油(00883)升0.9%；中電(00002)升1.1%。相反，建行(00939)跌0.4%；工行(01398)跌0.5%；中行(03988)低見3.57元創一年低，收市跌0.3%；平保(02318)跌0.4%；中銀香港(02388)跌0.5%。

焦點板塊

內房股：國家統計局公布，上半年全國房地產開發投資5.55萬億元人民幣，按年名義增長9.7%，增速比首5月回落0.5個百分點。房貸方面，6月底個人住房貸款餘額23.84萬億元人民幣，按年增長18.6%，較去年底回落3.6個百分點。內房今早向下，碧桂園(02007)跌2.2%，內地傳媒報道碧桂園暫緩投資拿地；融創(01918)挫4.2%；萬科(02202)跌1%；中國恒大(03333)跌3%；龍光(03380)跌3.1%；金茂(00817)跌1.8%；新城發展(01030)跌1.7%。

水泥股：今日亦跑輸，華潤水泥(01313)挫4.9%；海螺水泥(00914)跌3.2%；中建材(03323)跌2.5%；西部水泥(02233)跌0.8%；金隅(02009)跌2.2%。

科技股：中興通訊(00763)獲美國商務部正式解除銷售禁令，宣布開始全面恢復全球業務，股價反彈見逾一個月高，收市升16.4%，成交額12.5億元。恒大健康(00708)創新高，收市升14.6%，集團早前入股法拉第未來(FF)45%股權，控股股東中國恒大主席許家印，日前到洛杉磯視察FF。另外，華虹(01347)升3.3%；富智康(03038)升3.4%；金蝶(00268)升2.7%；網龍(00777)升2.5%。相反，同股不同權公司暫不獲納入「港股通」範圍，上周急升的小米(01810)今早曾插9.6%，收市跌1.9%。丘鈦科技(01478)更新盈警，預期中期錄虧損約5000萬元人民幣，而去年同期賺2.02億元人民幣，股價挫13.6%。

焦點股份

都市麗人(02298)：曾逆市飆高15.9%，創個半月高，收市升3.8%。集團委任曾擔任Victoria’s Secret總裁兼首席執行官的Sharen Jester Turney任首席戰略官。

北方礦業(00433)：今早暴瀉，曾插76.8%，見0.013元，逼近「底價」一仙，收市挫48.2%，報0.029元，成交額7080萬元，成交量23.22億股，為超過兩年半來最活躍。

ITP(08446)：今早另一暴瀉股，曾插74.9%，見0.183元創新低，收市跌70.1%，成交額5350萬元。集團去年6月14日以0.3元在創業板上市，9月炒高至7.4元創出上市高位。

半新股：多股異動，基石控股(01592)創新高，收市升24%；指尖悅動(06860)曾創新高，收市升6%；九江銀行(06190)創新高，收市無起跌。相反，51信用卡(02051)創新高倒跌6.3%；其利工業(01731)創新高後，曾倒挫37.5%，收市跌14.3%；恒偉(08219)創新高後倒挫36.5%；人和科技(08140)挫15%。

新股：5股今日掛牌高收，興紡控股(01968)收報2.87元，較招股價飆1.56倍，不計手續費一手賺7000元。倢冠控股(08606)收報0.7元，較招股價飆1.33倍，不計手續費每手賺4000元。FSM Holdings(01721)收報0.61元，高招股價15.09%，不計手續費每手賺400元。米技國際(01715)收報0.315元，較招股價高5%。勝利證券(08540)以全日低位1.3元收市，僅較招股價高4%。

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