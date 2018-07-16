今日 16:42
重要通告
港股直擊
亞洲水泥(00743)公布，預期截至今年6月底止，中期盈利將按年大幅增加，去年同期盈利8190.7萬元人民幣。
該公司指，盈利上升主要是集團產品平均售價上升所致。
該公司預期8月底前公布中期業績。
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