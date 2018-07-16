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今日 16:42 港股直擊 即巿股評

【新股追蹤】五新股首掛 興紡高收1.6倍

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有5隻新股今日掛牌，牛仔布製造商興紡控股(01968)升幅最勁，開報1.85元，較招股價1.12元高65.18%，但已是全日低位所在，最高見過3.05元，全日收造2.87元，遠高招股價1.56倍，成交額1.4億元。不計手續費，每手4000股，每手勁賺7000元。

同樣今早首掛的資訊科技服務供應商倢冠控股(08606)，開市報0.48元，較招股價0.3元，飆六成，亦是全日低位，最高見過0.72元，收市則挨近全日高位，收造0.7元，也遠高招股價1.33倍，成交額7770萬元。每手10000股，不計手續費，每手賺4000元。

FSM Holdings(01721)亦今早掛牌，開報0.63元，較招股價0.53元，升18.87%，最高見0.68元，最低為0.55元，收報0.61元，高招股價15.09%，成交額6110萬元。每手5000股，不計手續費，每手賺400元。

今早掛牌的米技國際(01715)，開報0.275元，較招股價0.3元，低8.3%，為全日低位所在，隨後淨上水面，高見0.365元，最終收造0.315元，較招股價高5%，成交額7640萬元。每手10000股，不計手續費，每手賺150元。

至於勝利證券(08540)今早開報1.35元，較招股價1.25元，升8%，最低見1.3元，高見1.39元，但以全日低位1.3元收市，僅較招股價高4%，成交額3370萬元。每手2000股，不計手續費，每手賺100元。

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