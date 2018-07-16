物業管理股今日跑出，碧桂園服務(06098)午後買盤增，最新升7.8%報12.48元，創上市新高，成交逾2.4億元。
根據聯交所資料顯示，碧桂園(02007)副主席兼大股東楊惠妍於上周二(10日)增持碧桂園1500萬股；亦於同日增持碧桂園服務400萬股或0.16%，每股作價11.026元，涉資4410萬元，最新持股量增至56.84%。
彩生活(01778)升3.6%;中海物業(02669)亦升3%。
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