即巿股評 港股直擊

上周五美股靠穩，納指更連續兩個交易日創收市新高，以為港股可被帶動再彈高些少，豈料今日都係高開低走，受累內地股市再度回軟。恒指早段高開55點後，一度升至28699點半日高位，可惜呢個位仲低過上周五高位，反映港股反彈力度確相當有限。早段恒指曾跌198點，低見28327點，半日報收28477點，跌47點，勉強守住條10日線(28435點)。國指則跌79點，報收10667點。主要又係A股陀衰家，內地主要指數均見下跌，上證又再逼近2800點，半日報收28017點，再跌13點。雖然內地公布第二季GDP按年增長6.7%，符合市場預期，但增長開始放緩，加上受債務違約危機所困擾，短期繼續無運行。

內銀股又回復弱勢，上周五見北水趁反彈沽貨，都知道內銀股反彈隨時又告一段落，建行(00939)跌1.1%；工行(01398)跌0.7%；中行(03988)低見3.57元創一年低，半日跌1.1%，確係無陰公。好重磅股友邦(01299)跟騰訊(00700)仲頂得兩吓頭搥，否則大市跌幅更大。不過騰訊即使喺380元尚算企得住，但反彈卻顯得有心無力，小心捱得過初日，捱唔過十五，咪以為380元呢個係鐵底，今次380再失守，有機會再尋底，直落365元先識停車。

上周五喺美股開市前，港股夜期曾顯著下跌至28300水平，皆因人民幣匯價又急跌，阿Man都提過好多次，人民幣貶值對於持有較多外債嘅內房股並唔係好事。而且阿爺上星期都表示，下半年嘅房屋調控並唔會放鬆，內房股繼續無運行，半日至少跌超過1%，更甚跌超過4%嘅內房股數目亦不少。

至於表示獲解禁要重新出發嘅中興通訊(00763)，股價半日再升17.3%，報16.12元創超過一個月新高，只係未來兩年公司盈利都要食白果，加上美國佬講到明，有乜唔對路，隨時可以再出禁令。中興今次險過睇頭，死完翻唔翻倒生仲未知，只知道以後話事權雙手奉送予山姆叔叔，都咪話唔同痕。

至於小米(01810)呢隻官家射住嘅首隻同股不同權股，喺香港市場呢邊地位高人一等，極速獲納入恒綜指數及富時指數，以為坐定笠六成為「港股通」一份子，偏偏中證監企硬。中證監喺小米申請發行CDR時，已經動用二萬大字共超過80個問題招呼小米，家陣又擋住小米加入港股通，可見隺也監管機構，唔多想內地缸邊友接新科技股呢枝火捧。呢個消息一度拖累其股價半日跌近一成，只不過北水唔畀買，唔代表外資唔需要怕，有追蹤相關富時及恒綜指數嘅基金，侷住喺小米估值極度高昂之際，一要被動式掃貨。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)