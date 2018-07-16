港股直擊 即巿股評

美股三大指數上周五晚全線靠穩，道指升94點；納指連續兩日創收市新高。港股今早先高後低。

恒指今早高開55點，甫開曾升173點，見28699點半日高，之後掉頭，曾挫198點，見28327點半日低，一度失10天線(約28435點)，半日收市前拗腰。恒指中午收報28477點，跌47點或0.2%，大市成交額404.95億元。

國企指數報10667點，跌79點或0.7%。

A股半日個別發展，滬指跌0.47%；深成指跌0.03%。內地第二季國內生產總值(GDP)按年增長6.7%，符合市場預期。

藍籌內銀股拖低大市，建行(00939)跌1.1%；工行(01398)跌0.7%；中行(03988)低見3.57元創一年低，半日跌1.1%。另外，平保(02318)跌0.4%；中銀香港(02388)跌1.2%。相反，友邦(01299)升0.4%；騰訊(00700)升0.3%；中電(00002)升1.1%。

焦點板塊

內房股：國家統計局公布，上半年全國房地產開發投資5.55萬億元人民幣，按年名義增長9.7%，增速比首5月回落0.5個百分點。房貸方面，6月底個人住房貸款餘額23.84萬億元人民幣，按年增長18.6%，較去年底回落3.6個百分點。內房今早向下，碧桂園(02007)跌3.1%，內地傳媒報道碧桂園暫緩投資拿地；雅居樂(03383)跌2.4%；融創(01918)挫4.6%；萬科(02202)跌1.6%；中國恒大(03333)跌2.6%；龍光(03380)跌4.2%；金茂(00817)跌1.8%；新城發展(01030)跌1.6%。水泥股亦跑輸，華潤水泥(01313)挫5.1%；海螺水泥(00914)和中建材(03323)跌約3%；西部水泥(02233)跌2.4%；金隅(02009)跌1.5%。

科技股：中興通訊(00763)獲美國商務部正式解除銷售禁令，宣布開始全面恢復全球業務，股價半日飆17.3%，報16.12元逾一個月高。恒大健康(00708)今早創新高，半日升16.3%，集團早前入股法拉第未來(FF)45%股權，控股股東中國恒大主席許家印，日前到洛杉磯視察FF。另外，華虹(01347)升4.5%；富智康(03038)升3.4%；金山軟件(03888)升2.5%。相反，同股不同權公司暫不獲納入「港股通」範圍，小米(01810)今早曾吐9.6%，半日跌2.3%。丘鈦科技(01478)更新盈警，預期中期錄虧損約5000萬元人民幣，而去年同期賺2.02億元人民幣，股價挫13.5%。

焦點股份

都市麗人(02298)：曾逆市飆高15.9%，創個半月高，半日升7.9%。集團委任曾擔任Victoria’s Secret總裁兼首席執行官的Sharen Jester Turney任首席戰略官。

北方礦業(00433)：今早暴瀉，曾插76.8%，見0.013元，逼近「底價」一仙，半日挫53.6%，報0.026元，成交額4940萬元，成交量23.22億股，為超過兩年半來最活躍。

ITP(08446)：今早另一暴瀉股，半日插71.4%，見0.209元創新低，成交額2980萬元。集團去年6月14日以0.3元在創業板上市，9月炒高至7.4元創出上市高位。

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