即巿股評 港股直擊

噚晚世界盃踢到最後一場冠軍戰，我同老爺兩個安坐家中睇波，當見到法國入球時我哋都無話特別興奮；但當克羅地亞入第一球時，我哋兩個都不禁齊齊大嗌出嚟，嗌完之後再望望個鐘，然後互相對望再「0殊」；鄰居們，Sorry呀，只係太興奮，無心架。

興奮嘅仲有今日見到恒指做返好，今朝港股開市升55點，那時喺巴士上面，一手扶住碌柱，一手開電話開app再load隻恒指Call(21911)出嚟睇，咩話？開報0.16元？咁同我之前計好嘅買入0.159元只係差一格咁大把咋喎，剎那嘅興奮就無咗lu。

落咗巴士因為收到push message再開多次隻app，見到恒指已經見紅lu；依家9點56分，恒指做緊28433點，跌91點，而隻(21911)亦唔多唔少咁跌咗10格，開恒指5分鐘圖睇，呢個時候恒指嘅SlowSTC(14,3)已經由今朝早嘅中軸回落到超賣水平，反正都去到呢個田地啦，都唔爭在等恒指5分鐘圖由超賣變返做超買先將斷臂啦。

剛剛又再出多個push，完事都10點4分，依家先開個恒指牛熊證街貨圖睇，恒指現報28447點，跌78點，最低暫時做過28417點。上方熊證最貼價嘅係28800至28899點，呢度有18張新增嘅期指；而最吸睛嘅係29000至29099點，呢度有相當於1568張期指，但同現價比就有成652點嘅差距，若然個市真係咁樣向上行嘅話，沿路就可以食得到齊頭2000張期指。

睇埋下半part，最貼價嘅牛證係28300至28399點，呢度有相當於260張期指，至於要殺過千張嘅話唔係話無，而係要到27800至27899點，呢度就有1095張期指，但唔好以為好遠，事關今日恒指數粒比較傾向下行嘅牛證，所以兩者只係相差647點啫。同樣再計埋沿途行經可以食到嘅牛證街貨，夾埋就有2429張期指。

照咁睇上行同下行嘅點數同可食期指張數都唔係話差好遠，不過，依家10點18分恒指再次失咗條10天線(28440點)，睇嚟今日都係搵位走人至為首個任務。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界，《鐘擺戰策贏港股》作者。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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