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今日 10:06 港股直擊 即巿股評

【異動股】恒大健康飆14%破頂 許家印視察法拉第未來

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恒大健康(00708)逆市走高，暫時最多升13.6%，見9.11元創新高，現升12.8%，成交額6600萬元。

集團早前宣布，斥資67.467億元入股法拉第未來(Faraday Future，簡稱FF)的45%股權，成為第一大股東。

恒大健康控股股東中國恒大(03333)主席許家印，日前到位於洛杉磯FF，並就公司未來發展與FF管理層進行研討交流。

恒大副主席、總裁兼FF董事長夏海鈞、FF全球CEO賈躍亭及FF全體高層陪同視察。

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