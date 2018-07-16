即巿股評 港股直擊

上周五恒指高開低走，全日波幅214點。恒指收報28525點，升44點或0.16%，成交金額844.57億元。國指收報 10746點，跌6點或0.06%；上證收報2831點，跌6點或0.23%。恒指走勢優於國指及A股。

恒指以陰燭收市，但仍能守在10 SMA之上，成交和波幅都縮減。MACD快慢線正差距擴闊，走勢改善。全日上升股份835隻，下跌735隻，整體市況偏好。

中國證監會以內地股民不熟悉為由，拒絕同股不同權公司被納入「港股通」，料消息會影響相關股份表現，以及影響日後同股不同權公司來港上市之意欲。

在中國央行調整政策後，6月份社會融資規模增量從5月的7608億元(人民幣．下同)升至1.18萬億元；新增人民幣貸款1.84萬億元，高於預期及5月份的1.15萬億元；M2餘額同比成長8%，創1996年開始追蹤數據以來最低增速。

美國聯儲局發布半年度政策報告，預計進一步漸進加息，並稱通脹似乎保持在上升軌道，貿易爭端加劇威脅全球經濟前景。上周五美股三大指數向好，今早亞太股市略軟，夜期及ADR上升，料恒指可高開，但若未能上破28700水平，指數或掉頭回軟。

個股介紹：

達利食品(03799)的主要業務為在中國內地從事食品及飲料生產及銷售。

集團在截至2017年12月底止年度錄得收入197.99億元，增長11%；毛利74.58億元，上升9%；毛利率下滑0.6個百分點至37.7%，主要由商貿業務攤薄所致；純利34.34億元，增長9.5%。在貿易戰陰霾下，資金流向內需股，料集團也有望受惠。

集團現價市盈率22.887倍，周息率2.972%。上日收報6.73港元，上望7.5港元，止損設於6.2港元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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