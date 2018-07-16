即巿股評 港股直擊

友邦保險(01299)為泛亞地區最大的人壽保險公司，提供人壽、退休金、意外及醫療保險，並分銷相關投資及其他金融服務產品。集團多年來堅持多元化的發展策略，業務覆蓋亞洲18個地區，包括香港、內地、泰國、新加坡、韓國、馬來西亞、菲律賓及印尼等地。

友邦首季業績理想，截至今年3月底止(註：今年更改年結，由過往的11月底改為12月底)，按固定滙率計算的首季新業務價值按年增長20%至10.21億美元，創季度新高，若按實質滙率計算則增26%。同期年化新保費上升1%至16.96億美元，雖然香港的銷售額減少，但影響被其他地區的雙位數字增長所抵消。受惠於產品組合及地區業務組合所帶動，新業務價值利潤率明顯提升，由去年首季的49.2%增至現時的59.7%。

友邦在本港業務穩健，持續錄得增長；但今次亮點落在內地業務，該區成為季內增長最快的市場，但業績報告內並未交代具體數字。近期內地保費收入走弱，拖累內險股表現。然而，友邦卻在多個省市的保費收入跑贏同業，足證該股效率甚高。友邦早年已進入內地保險市場，多年來建立品牌效應，享受國內保險市場擴張的勢頭。中國保費收入從1980年的4.6億元人民幣，攀升至2017年的3.66萬億元人民幣，增長近8000倍，保費規模躍居全球第二。

內地對保險產品需求日增

另外，中國自2014年起成為友邦增長最快地區，目前友邦於中國的業務遍及5個省或直轄市，覆蓋近40%市場，其新業務價值連續4年增逾40%，且遠高於整體表現。預計至2020年，中國將取代香港，成為集團新業務價值的最大貢獻來源。

隨着中國金融業的開放，包括對外開放外資保險經紀公司的經營範圍，友邦在內地發展將會更快，而業務亦將拓展至三、四線城市。隨着富裕人口的增加，對保障及長期儲蓄產品的需求持續上升，有助擴大內地的業務。目前該股股價隨大市回落，投資者可趁低吸納，作中線部署。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期友邦保險2018、2019及2020年度每股盈利為0.544元、0.544元及0.615美元，給予12個月目標價80.0港元，相當於今年預測市盈率21.6倍，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理