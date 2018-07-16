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美國於7月6日(美國東岸時間零時01分)開始向總值340億美元中國進口商品加徴25%關稅，中國則一如先前明言即時作出同等規模的徵稅反擊。這場貿易戰火才燒了短短四日、美方預告7月20日將進行第二階段就140億美元徵稅措施還未實行，美國貿易代表辦公室(Office of the United States Trade Representative，USTR)於當地時間7月10日公布新一批總值2000億美元中國進口商品加徵10%關稅清單。

USTR代表萊特海澤(Robert Lighthizer)當日在官方網站發文指出，因為中國不公平的做法，致使美國在雙邊貿易中做了許多虧本買賣，所以總統特朗普去年8月14日要求啟動對中國的「301條款」調查。過去一年，特朗普政府「耐心」敦促中國停止原有做法、開放市場、參與真正的市場競爭，並給出清晰和詳細的具體改變要求，但中國不聽勸告，並未改變令美國經濟未來處於風險的行為，反而開始報復美國產品，因此美國對中國發動並且升級關稅戰的背景很「無辜」。萊特海澤強調，本輪措施旨在開啟加徵關稅程序和公布清單，相關利益方可在8月17日前對徵稅清單提交書面評論意見，美國301條款委員會將於8月20至23日召開公開聽證會，聽證會結束後，相關利益方可在8月30日提交抗辯意見。正式徵稅最快要到8月底走完程序後才執行，但中方已對此提出嚴正抗議，並強調將一如既往作出必要反制。

看過USTR解釋「升級關稅戰的背景」，老徐才恍然，原來特朗普就任總統僅僅7個月已下令啟動對中國「301條款」調查，但特朗普2017年11月訪華時講過，在美中存在多年的龐大貿易逆差問題上「不會怪責中國」。雖然政治人物尤其是慣性「講過算數」的特朗普，任何言論都不能百分百地認真。然而，特朗普是否需要在第一輪涉及總值500億美元的貿易戰尚在交鋒之際，就威脅擴大徵稅規模(起碼他並沒有要求USTR延遲發表2000億美元徵稅清單)。

更耐人尋味的是，特朗普就任總統後，在「保護美國利益」方面做出多項極具爭議的經濟及政治大動作。經濟上例如退出北美自由貿易協定(NAFTA)，要求與墨西哥和加拿大重新談判條款，以及退出太平洋夥伴關係協定(TPP)的罔顧盟友「感受」的舉措；政治上，最突出的是去年12月6日，美國正式承認耶路撒冷是以色列首都。特朗普最近又強烈要求北約增加經費，老徐不禁懷疑，商界出身的政壇初哥特朗普，或許受到美國「極端保守主義」政客的影響，才作出過去幾十年歷任總統都不會做甚至不敢做、與全球為敵的決定，若然，種種對於美國或全部歸咎於狂人總總推行保守主義的批評，可能錯怪了特朗普。

無論如何，USTR公布2000億美元徵稅清單，已令老徐7月10日【搏拳實錄】提到的28000點short put「被迫」止賺。

老徐