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今日 10:51 香港財經 港股直擊

小米昨再飆11% 美的斥21億掃1億股

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周五收市後獲納入富時指數系列的小米集團(01810)，受惠基金盤追貨，急漲11.4%，收報21.45元創新高，全日成交額達76.2億元，登上最活躍港股榜首。

在深交所上市的美的集團(000333.SZ)，周五晚突然於投資者互動中披露，集團持有約1億股小米，按小米收市價計算，持股市值達21.45億元。

據小米招股書披露的公司上市前投資者名單中，並未出現美的集團，美的亦非基礎投資者，估計美的是在小米國際配售時申購，又或上市後在二手市場買貨。

2014年小米曾入股美的少量股權。

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