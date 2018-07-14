即巿股評 港股直擊

中美貿易戰憂慮逐步被消化，加上市場憧憬企業業績，美股周四向上。內地股市周五雖然略見調整，不過港股承接外圍升勢，恒指周五高開逾200點後，高位曾重上28700點水平，之後大致保持在10天線以上，午後升幅逐步收窄，收市升逾40點。向上觀望重上29000點的機會，支持參考28000點水平。資金流方面，周四恒指好倉有逾1200萬元流入，同日淡倉流入逾5400萬元，累計5天，好倉流出逾1900萬元，淡倉流入逾1.7億元。

截至周四，牛證街貨密集區為收回價27800至27899點，而熊證街貨密集區則為收回價29000至29099點。另一方面，牛證資金主要流入之收回價區域為28000至28099點；而熊證則主要流入之收回價區域為29000至29099點。

如看好恒指，可留意牛證(60053)，收回價28050點，行使價27900點，19年9月到期，兌換比率12000；相反如看淡恒指，可留意熊證(63149)，收回價29000點，行使價29150點，18年12月到期，兌換比率12000。

大股變動不大。外圍科網股向好，騰訊(00700)周五高位曾升近2%，一度逼近387元水平，但及後升幅逐步收窄，收市僅微升，10天線及250天線亦得而復失。向上阻力留意390元，支持參考近日低位375元。看好可留意騰訊購(20765)，行使價406.08元，18年10月到期。或騰訊牛(60055)，收回價371.58元，行使價368.78元，18年11月到期。相反看淡則可留意騰訊沽(18142)，行使價378.88元，18年9月到期。或騰訊熊(61003)，收回價395.28元，行使價398.08元，18年12月到期。

美國金融股陸續公布季度業績。將於月內公布業績的友邦保險(01299)，周五徘徊在68元附近，收市微跌。看好可留意友邦購(17476)，行使價74.95元，18年9月到期。或友邦牛(67037)，收回價65.38元，行使價64.78元，18年12月到期。相反看淡可留意友邦熊(69983)，收回價70.38元，行使價70.98元，19年1月到期。

說起業績，汽車股吉利汽車(00175)發出盈喜，預期上半年淨利潤按年升約五成。吉利周五升勢持續，高位曾逼近21元，收市保持升勢。看好可留意吉利購(13062)，行使價22.43元，18年10月到期。或吉利牛(65920)，收回價17.98元，行使價17.38元，19年7月到期。

不過另一隻汽車股華晨中國(01114)，有報道指，寶馬將會提高與華晨合營公司的持股比例。華晨繼周四急挫逾12%收市後，周五低位曾再跌約7%，收市跌幅收窄至不足3%。趁急跌作看好部署，或可留意華晨購(12664)，行使價15.88元，18年10月到期。

另外與業績有關的，還有企業營運數據。手機設備股舜宇光學(02382)早前公布，上月手機鏡頭出貨量按年急升後，股價升勢持續，周五高位曾再升近4%，一度逼近158元水平，收市保持升勢。向上觀望重上160元的機會，支持參考145元。看好可留意舜光購(15958)，行使價170.98元，18年9月到期。或舜光牛(61494)，收回價129.88元，行使價125.88元，18年12月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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